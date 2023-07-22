小頸好鄰居超市 回饋酬賓高達22%

好鄰居超市總折扣高達22%的酬賓活動，僑胞千萬把握，切勿錯過！

紐約小頸區緊臨495號公路32號出口旁的「好鄰居超市」(Little Neck Supermarket)現正舉辦「回饋酬賓活動」，凡於該超市消費符合資格者，皆有機會獲得高達22%的折扣。該店充值卡亦提供高比率(10%)加值，消費滿額還有更多超值好禮贈送。超市擁有可免費停放百餘輛汽車的大型停車場，對小頸、道格拉斯頓、長島 等周遭地區的僑胞來說，都是購物的好去處。好鄰居超市以物美價廉的商品，提供僑胞最佳的購物享受，歡迎僑胞闔府蒞臨。

好鄰居超市負責人Ken強調，該超市以「新鮮採購的好地方，在地生活的好鄰居」為經營理念，為廣大民眾帶去生活便利。對於實施了公車專用道條規的法拉盛 ，停車非常不友善、不方便，還潛藏著隨時吃罰單的風險。好鄰居超市提供了免費大型停車場，讓僑胞購物停車無後顧之憂，並且交通位置便捷，方便南來北往的各地僑胞停車購物。此外，好鄰居超市重視貨物新鮮、品種多元化、滿足不同族裔需求，以價格平實、服務親切、誠信等經營理念，帶給社區和不同族裔顧客琳瑯滿目且平宜的生活用品，也歡迎各大餐館同業批發訂購。

好鄰居超市正在熱烈舉行的回饋酬賓活動中，提供總折扣高達22%。僑胞只要在好鄰居超市購物滿一定金額，可憑藉當天單一收據獲贈以下好禮：

* 購物滿$28或以上，送知名品牌CRABTREE & EVERLYN沐浴露禮盒一份，讓您沐浴在香氛中放鬆身心。轉發朋友圈集28個贊，還可免費獲贈海天味極鮮醬油一瓶。

* 購物滿$48或以上，送鳳味嘜金標蠔油3瓶組合裝(730G+730G+250G)一份，讓您輕鬆烹調出美味的菜餚，增添食慾。

* 購物滿$98或以上，送南美有頭蝦(4磅裝)一份，讓免費、新鮮、甜美的海鮮，成為您桌上又一道佳餚美味。

* 購物滿$198或以上，送加拿大生猛龍蝦一隻+椰島椰汁6瓶裝一盒，豪華龍蝦大餐讓您大呼過癮。

* 購物滿$298或以上，送泰國 三象茉莉米25磅一袋+Nissin方便麵(12杯)一箱，主食和速食齊全備足，隨時隨地都能吃得開心。

好鄰居超市營業時間為早上8時至晚上8時，現正開展「回饋酬賓+加碼充值」活動，真正成為僑胞們的好鄰居。好鄰居超市地址：25427 Horace Harding Expy, Little Neck, NY 11362，電話：718-819-8566。