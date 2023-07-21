頂峰專業消防系統安裝公司 協助業者順利通過各項檢驗

頂峰公司常年服務華人 社區，致力於維護公共安全。該公司由華人資深水喉技師（LIC Master Plumber）及執照建築工程師主理，有著超過三十年的豐富工程經驗，設備先進，可為您樓宇的煤氣管線做最徹底深入的檢查，確保您的生命財產安全；該公司同時也有專人做環保局（DEP）、RPZ年度檢查及消防局（FD）消防系統（Sprinkler System）的月檢報告。經過多年的耕耘，頂峰公司以其專業的知識和優質的服務，在業界獲得了極好的口碑。

公司的負責人Jeff表示，市府法規152（Local Law 152 2016年）規定，2020年1月開始，本市所有十年或以上屋齡的樓宇（包括三家庭以上住宅樓、商業樓、餐館和洗籠）都需要檢查現有的煤氣管線。此法規重點包括：1.此項檢查只有NYC DOB執照水喉技師（Licensed Master Plumber）或其合格員工（Qualified Individual）經煤氣公司授權後才能執行此項檢驗報告；2.檢驗報告要在30天內送交屋主，屋主要在60天內將檢查報告證明送交樓宇局（NYCDOB）；3.屋主如果無法在檢查到期日（Inspection Due Date）90天後完成DOB的送件，就會可能面臨一萬美金的罰款。根據法規要求，如果樓宇沒有煤氣管線，頂峰建築工程公司的執照建築工程師可簽證 並呈樓宇局（DOB）。

Jeff強調，火警是對人身財產和安全的最大危害，一套完善合格、質量可靠的防火排風設施是成功事業起步的第一關鍵，企業若能以防火安全為優先，萬事才會後顧無憂。頂峰公司自成立以來，為紐約五大區的華人僑胞公司、餐館等，安裝及翻修了無數防火系統，而且定期為他們進行售後清理檢修和年檢等服務，還協助業者合法通過消防局的驗收及消除消防局違例。

Jeff表示，頂峰公司的技術人員和工程師擁有專業知識且經驗豐富，可根據業者的要求和施工環境的不同進行因地制宜的設計，系統可偵測火災煙霧等信號，並在發現後馬上關閉瓦斯或是火源系統，阻斷外來通風並自動啟動灑水滅火機制；這一整套系統嚴格按照標準流程，完全沒有一絲馬虎之處。頂峰消防系統公司是Amerex和Buckeve高效滅火器的總代理，根據消防法規定，只要一商業或開放空間達2500平方呎，或一廚房空間在每30呎距離內，都應該備有一合法檢驗過的滅火器，不然都有可能面臨違法甚至罰款的處罰。

頂峰不但總代理滅火器，也提供維修，還領有紐約市 消防局授權執照，可定期前往檢驗並發放檢驗證明，是華人獨家代理的公司。歡迎致電洽詢或公司大宗購買，電話：718-321-9588、718-539-8675，頂峰公司地址：134-35 33th Ave, Flushing, NY 11354。