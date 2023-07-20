大紐約區臺灣同鄉會主辦臺灣時政議題座談

知名電視評論家章家敦。

大紐約區臺灣同鄉會訂於22日周六下午2-4時，在法拉盛 臺灣會館主辦臺灣時政議題座談，邀請YouTube波蘭籍政論網紅斯坦，以純正流暢的國語探討分析多項熱議話題。講座免費入場，歡迎踴躍參加。

大紐約區臺灣同鄉會不久前曾於7月15日周六，在新澤西州 圓滿舉行並閉幕美東信賴臺灣後援會成立大會。會後，主辦方以派發傳單方式，公布上述斯坦座談活動。與此同時，美東信賴臺灣後援會刻在公開招募團員組團回臺，參加2024年第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉，投票 日期為臺灣當地的2024年1月13日周六。後援會宣稱，如果僑胞對選舉團反應熱烈，達到預期報名人數，該會即將正式展開組團事宜，安排後續細節。

此外，後援會亦呼籲僑胞：「在此歷史轉折關頭站出來。」凡是支持後援會，敬請參加$10,000的主席團或$3,500的顧問團。

有意出席斯坦政論時事講座，舉行地點在法拉盛臺灣會館，地址：137-44 Northern Blvd, Flushing, NY 11354，電話：718-445-7007，主講人斯坦的電郵：[email protected]；捐款贊助請上網：http: StanTaiwan.oen.tw/。