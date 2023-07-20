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大紐約區臺灣同鄉會主辦臺灣時政議題座談

紐約訊
知名電視評論家章家敦。
知名電視評論家章家敦。

大紐約區臺灣同鄉會訂於22日周六下午2-4時，在法拉盛臺灣會館主辦臺灣時政議題座談，邀請YouTube波蘭籍政論網紅斯坦，以純正流暢的國語探討分析多項熱議話題。講座免費入場，歡迎踴躍參加。

大紐約區臺灣同鄉會不久前曾於7月15日周六，在新澤西州圓滿舉行並閉幕美東信賴臺灣後援會成立大會。會後，主辦方以派發傳單方式，公布上述斯坦座談活動。與此同時，美東信賴臺灣後援會刻在公開招募團員組團回臺，參加2024年第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉，投票日期為臺灣當地的2024年1月13日周六。後援會宣稱，如果僑胞對選舉團反應熱烈，達到預期報名人數，該會即將正式展開組團事宜，安排後續細節。

此外，後援會亦呼籲僑胞：「在此歷史轉折關頭站出來。」凡是支持後援會，敬請參加$10,000的主席團或$3,500的顧問團。

有意出席斯坦政論時事講座，舉行地點在法拉盛臺灣會館，地址：137-44 Northern Blvd, Flushing, NY 11354，電話：718-445-7007，主講人斯坦的電郵：[email protected]；捐款贊助請上網：http: StanTaiwan.oen.tw/。

有意參加2024臺灣總統選舉團以及捐款支持美東信賴臺灣後援會，請聯繫後援會（Hsing Lai Taiwan, Inc.），郵遞地址：POB 527047, Flushing, NY 11352，電郵：[email protected]，電話：718-717-3793。

勇於為臺灣發聲的波蘭籍政論網紅斯坦，將應邀出席22日由大紐約區臺灣同鄉會所主辦的...
勇於為臺灣發聲的波蘭籍政論網紅斯坦，將應邀出席22日由大紐約區臺灣同鄉會所主辦的時政座談。
在新州圓滿舉行的美東信賴臺灣後援會成立大會，共吸引近千人出席。
在新州圓滿舉行的美東信賴臺灣後援會成立大會，共吸引近千人出席。
高齡91的蔡仁泰，是後援會榮譽總召集人暨世界臺灣總商會創辦人。
高齡91的蔡仁泰，是後援會榮譽總召集人暨世界臺灣總商會創辦人。

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