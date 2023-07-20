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百康仁德醫生破解骨髓穿刺迷思

紐約訊
百康仁德集團的血液腫瘤專科胡博志醫生（Alex Wu, MD）。
百康仁德集團的血液腫瘤專科胡博志醫生（Alex Wu, MD）。

白細胞是血液中重要的血細胞之一，白細胞過低可能增加人體感染風險，患者可能需要接受骨髓穿刺和活檢以查明病因。紐約百康仁德集團的醫生表示，接受骨髓穿刺痛感很低且十分安全，民眾無需談之色變。

百康仁德集團的血液腫瘤專科胡博志醫生（Alex Wu, MD）介紹，白細胞計數低於正常標準的原因有多種可能，如先天因素、營養不良、使用特定藥物（如化療、草藥等）、患有自身免疫性疾病（如類風濕性關節炎、紅斑狼瘡等），或因細菌、病毒、寄生蟲等而感染，又或是罹患血液系統惡性腫瘤（如淋巴瘤和白血病）、罹患愛滋病、骨髓疾病等。

白細胞過低本身並不一定會有症狀，但白細胞對於抵禦感染至關重要，白細胞過低可能導致急性細菌或病毒感染，並出現發熱等症狀。患者應當接受進一步的血檢或是骨髓穿刺和活檢，進一步驗明病因，以便醫生對症治療。

不少民眾對於骨髓穿刺心存恐懼，擔憂疼痛和操作的安全性。胡博志醫生指出，在骨髓穿刺中，醫生會用細小的活檢針，於盆骨抽取芝麻大小的骨髓樣本以及幾小試管血液；整個操作過程一般僅持續20多分鐘，不會影響脊柱或神經系統，不會造成長期損傷，是十分安全的。在進行穿刺前，醫生將會對穿刺部位進行局部麻醉，因此患者在手術過程中通常只會感到輕微的疼痛，大多數患者的痛感在手術完成後不久就會消失。

胡博志醫生說，在進行骨髓穿刺前，患者需要在諮詢醫生後停止服用抗凝藥物。患者可以正常飲食，但最好不要服用草藥，以防增加出血風險。由於麻醉的影響，一些患者在手術的幾分鐘內可能會感到頭暈，醫護人員會在骨髓穿刺術後，讓患者在診所稍作休息恢復。骨髓穿刺後，民眾無需補充額外的營養劑，穿刺留下的傷口應覆蓋至少24小時，切記最好能避免傷口碰水。

百康仁德集團的血液腫瘤專科胡博志醫生可說粵語及國話，可在診所進行骨髓穿刺，諮詢預約電話：718-372-1188，診所地址：布碌崙海灣大道（Bay Parkway）8686號M1室。

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