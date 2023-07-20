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曼哈頓INWOOD廉租老年住房 8月28日截止 歡迎申請入住

紐約訊
紐約市府最新推出曼哈頓上城INWOOD廉租老年住房，歡迎申請入住。
紐約市府最新推出曼哈頓上城INWOOD廉租老年住房，歡迎申請入住。

紐約市府最新推出曼哈頓上城廉租老年住房，共56套新建的單間及一臥單元，位於37 Hillside Avenue, INWOOD, MANHATTAN。申請人無須付申請費及經紀佣金，但必須在2023年8月28日周一當天或之前寄出書面申請表或提交線上申請，逾期概不受理。

申請人必須是年長者，指的是在提交申請時，戶主、配偶或唯一成員至少是年滿62歲的家庭。申請人還需是符合家庭人口和收入要求的年長者或家庭，家庭人口為1-3位，包括所有同住人，如父母和子女，並受NYCHA居住標準制約。家庭年收入限定為$0-$49450以及$0-$63550。家庭收入包括薪資、時薪、小費、社安金、子女撫養費及其他收入，收入指南可能時有變更；與此同時，申請人的資產必須在$84720以下。

符合條件的申請人尚需滿足其他選擇標準，居住紐約市的申請人享有選擇公寓的一般優先權。另外，該樓為殘疾申請人預留住房： 行動障礙5%、視障/聽障2%。

這棟163個單元的無煙建築是依據紐約市住房開發公司(Housing Development Corporation, HDC)的極低收入和低收入可負擔(Extremely Low & Low Income Affordability, ELLA)計畫以及紐約市房屋保護和開發局(Department of Housing Preservation and Development, HPD)和紐約市房屋管理局(New York City Housing Authority, NYCHA)的廉租老年公寓(Senior Affordable Rental Apartment, SARA)計畫所建造完工的。該專案的50個單元為城市機構轉介的前無家可歸者預留，57個單元則通過NYCHA第8節等候名單的直接轉介予以填補，其餘單位在此公開徵求申請人。

上述住所為禁煙建築，有諸多便利公共設施，包括有人值守的大堂、住戶大樓管理員、駐守大樓經理、常駐社工辦公室、寬敞的戶外公共花園、多功能社區活動室、圖書館、郵件收發室、升降機，每個樓層均設洗衣房以及公共區域扶手。此外，每戶公寓附帶集成式製冷和供暖系統以及節能電器。

截止日期之後，申請表將會通過抽籤被選出接受審查，如果您的申請表被選中並且您基本符合條件，您將獲邀參與資格面談，以進一步確定您是否真正符合申請資格。面談時間通常安排在申請截止日期後2至10個月內，屆時您需要攜帶可證明家庭人數、家庭成員身份和家庭收入的文件。

更多資訊：https://riseboro.org/housing/hillside/，如線上申請請瀏覽：https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/；如郵寄索取申請表，請將回郵信封寄至：37 Hillside Senior Apartments, PO Box 440, Wading River, NY 11792。每個開發計畫只接受一份申請表，請勿重複提交，亦請勿同時線上申請和寄送書面申請表，如申請人提交一份以上申請表可能會被取消資格。

紐約市 低收入 曼哈頓

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