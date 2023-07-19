我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

金神美國華裔小姐總決賽 男神鄭嘉穎任嘉賓

紐約訊
TVB「雙料視帝」、香港及內地當紅小生鄭嘉穎擔任決賽的特別表演嘉賓。
TVB「雙料視帝」、香港及內地當紅小生鄭嘉穎擔任決賽的特別表演嘉賓。

美國華裔小姐選美會主辦、TVB(USA)及康州金神大賭場協辦、麗興恆生集團冠名贊助的選美盛事《2023年美國華裔小姐競選》，今年邁進20周年大慶日子，口號為「光輝廿載，生生不息」。7月29日即將迎來總決賽，並邀請到決賽表演嘉賓——香港男神鄭嘉穎，與大家一同見證2023年度美國華裔小姐冠軍的誕生。金神邀請你前往觀賞這一年度選美盛會！

經過兩個多月的招募和嚴格審核，有10位候選佳麗脫穎而出，獲得總決賽參加資格。她們接受了大會提供的一連串由內到外的賽前訓練，兩個月的全力備戰即將結束，每位佳麗都務求在決賽上以最佳狀態來角逐冠軍寶座。

10位入圍決賽的佳麗分別是：

• 1號曹伶俐Lynlia Tso，出生於紐約，26歲；

• 2號王韻甯Celine Wang，出生於台灣/現居住紐約，25歲；

• 3號李寶珊Ellery Lee，出生於紐約，24歲；

• 4號何義楠Nancy He，深圳出生/現居住德州，17歲；

• 5號劉曉菲Faye Liu，出生於廣東/現居住紐約，20歲；

• 6號張婉婷Wanting Zhang，出生於北京/現居住華盛頓特區，23歲；

• 7號黎康怡Kang Lai，出生於新澤西州，19歲；

• 8號李莞然Ella Ri，出生於日本/現居住紐約，25歲；

• 9號梁瀟Candice Liang，出生於檀香山Honolulu，26歲；

• 10號張盈盈Rose Zhang，出生於康州/北京長大/現居紐約，21歲。

決賽將於7月29日星期六晚上十一時半在康州金神大賭場宴會廳隆重舉辦，當晚選美會特別邀請20年來的歷屆佳麗出席聚首一堂，一齊參與美國華裔小姐競選的20周年慶典，呈現歷史性震撼同台場面。歷屆佳麗也會上臺再展風采，其中第一屆冠軍劉美誼將會演唱歌曲，而2016第十五屆美國華裔小姐冠軍及2017年國際中華小姐冠軍余思霆特別從香港回來美國，聯同2007年第六屆美國華裔小姐季軍劉懿擔任決賽的司儀。

為慶祝難得的20周年盛事，選美會還籌備了很多精彩的節目，更特別邀請香港TVB「雙料視帝」、香港及內地當紅小生鄭嘉穎擔任決賽的特別表演嘉賓，當晚將會與應屆的入圍佳麗同台演出，帥哥美女各展風采。

鄭嘉穎於1993年以歌手身份在香港娛樂圈出道，曾奪得商業電台「叱吒樂壇新力軍男歌手金獎」，1995年後轉戰台灣，至2001年重回香港簽約無線電視發展，2006年憑藉電視劇《天幕下的戀人》人氣急升，獲得《萬千星輝頒獎典禮2006》最佳男主角；2011年，憑《怒火街頭》再度獲得《萬千星輝頒獎典禮2011》最佳男主角，成為香港「雙料視帝」，同年亦憑有份主演的中國電視劇《步步驚心》於內地爆紅，近年主力開拓中國內地娛樂圈市場；其妻子是無線電視藝員及香港小姐兼國際中華小姐冠軍得主陳凱琳。2021年，鄭嘉穎主演的台慶劇《星空下的仁醫》播出，他於劇中飾演小兒外科副顧問醫生「許甘楓」大受歡迎，演技爐火純青，與女主角鍾嘉欣相互發揮威力，達到最高收視，好評如潮。最近傳出他將會加入真人秀第三季「披荊斬棘的哥哥」綜藝節目，再創佳績！

決賽門票價格分別是$168VIP、$128、$98、$68，購票可以致電查詢：347-829-9299、917-686-0866，詳情可以上官網瀏覽：www.MissChinesePageant.com。

今年入圍決賽的10位佳麗。
今年入圍決賽的10位佳麗。

香港 華裔 北京

上一則

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

下一則

陸天娜宣布聯邦新法 嚴控3D打印「幽靈槍」

延伸閱讀

61天遊四大河訪20州 這是美國最長的河輪之旅

61天遊四大河訪20州 這是美國最長的河輪之旅
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
美韓核諮商首會 美軍核潛艦42年來首度停靠南韓

美韓核諮商首會 美軍核潛艦42年來首度停靠南韓
UIUC傅葆石新書 探討港媒與亞洲冷戰

UIUC傅葆石新書 探討港媒與亞洲冷戰

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11
布碌崙8大道發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(視頻截圖)

紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起

2023-07-12 15:55

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了