金神美國華裔小姐總決賽 男神鄭嘉穎任嘉賓

TVB「雙料視帝」、香港及內地當紅小生鄭嘉穎擔任決賽的特別表演嘉賓。

美國華裔 小姐選美會主辦、TVB(USA)及康州金神大賭場協辦、麗興恆生集團冠名贊助的選美盛事《2023年美國華裔小姐競選》，今年邁進20周年大慶日子，口號為「光輝廿載，生生不息」。7月29日即將迎來總決賽，並邀請到決賽表演嘉賓——香港 男神鄭嘉穎，與大家一同見證2023年度美國華裔小姐冠軍的誕生。金神邀請你前往觀賞這一年度選美盛會！

經過兩個多月的招募和嚴格審核，有10位候選佳麗脫穎而出，獲得總決賽參加資格。她們接受了大會提供的一連串由內到外的賽前訓練，兩個月的全力備戰即將結束，每位佳麗都務求在決賽上以最佳狀態來角逐冠軍寶座。

10位入圍決賽的佳麗分別是：

• 1號曹伶俐Lynlia Tso，出生於紐約，26歲；

• 2號王韻甯Celine Wang，出生於台灣/現居住紐約，25歲；

• 3號李寶珊Ellery Lee，出生於紐約，24歲；

• 4號何義楠Nancy He，深圳出生/現居住德州，17歲；

• 5號劉曉菲Faye Liu，出生於廣東/現居住紐約，20歲；

• 6號張婉婷Wanting Zhang，出生於北京 /現居住華盛頓特區，23歲；

• 7號黎康怡Kang Lai，出生於新澤西州，19歲；

• 8號李莞然Ella Ri，出生於日本/現居住紐約，25歲；

• 9號梁瀟Candice Liang，出生於檀香山Honolulu，26歲；

• 10號張盈盈Rose Zhang，出生於康州/北京長大/現居紐約，21歲。

決賽將於7月29日星期六晚上十一時半在康州金神大賭場宴會廳隆重舉辦，當晚選美會特別邀請20年來的歷屆佳麗出席聚首一堂，一齊參與美國華裔小姐競選的20周年慶典，呈現歷史性震撼同台場面。歷屆佳麗也會上臺再展風采，其中第一屆冠軍劉美誼將會演唱歌曲，而2016第十五屆美國華裔小姐冠軍及2017年國際中華小姐冠軍余思霆特別從香港回來美國，聯同2007年第六屆美國華裔小姐季軍劉懿擔任決賽的司儀。

為慶祝難得的20周年盛事，選美會還籌備了很多精彩的節目，更特別邀請香港TVB「雙料視帝」、香港及內地當紅小生鄭嘉穎擔任決賽的特別表演嘉賓，當晚將會與應屆的入圍佳麗同台演出，帥哥美女各展風采。

鄭嘉穎於1993年以歌手身份在香港娛樂圈出道，曾奪得商業電台「叱吒樂壇新力軍男歌手金獎」，1995年後轉戰台灣，至2001年重回香港簽約無線電視發展，2006年憑藉電視劇《天幕下的戀人》人氣急升，獲得《萬千星輝頒獎典禮2006》最佳男主角；2011年，憑《怒火街頭》再度獲得《萬千星輝頒獎典禮2011》最佳男主角，成為香港「雙料視帝」，同年亦憑有份主演的中國電視劇《步步驚心》於內地爆紅，近年主力開拓中國內地娛樂圈市場；其妻子是無線電視藝員及香港小姐兼國際中華小姐冠軍得主陳凱琳。2021年，鄭嘉穎主演的台慶劇《星空下的仁醫》播出，他於劇中飾演小兒外科副顧問醫生「許甘楓」大受歡迎，演技爐火純青，與女主角鍾嘉欣相互發揮威力，達到最高收視，好評如潮。最近傳出他將會加入真人秀第三季「披荊斬棘的哥哥」綜藝節目，再創佳績！