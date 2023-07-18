皇佳商業銀行在個人及商業銀行服務居領先地位

皇佳商業銀行美東負責人William Wong帶領專業團隊誠摯為華人提供各項理財服務。

皇佳商業銀行於2008年11月，在美國加州 洛杉磯郡(Los Angeles, California)成立其總部，目前是美國最大的亞裔銀行之一，擁有超過20個分行，遍布加州、內華達州、紐約州、伊利諾伊州及夏威夷州。自成立以來，皇佳商業銀行一直致力於為個人及商業客戶提供優質、創新和多元化的銀行服務。

皇佳商業銀行的成長歷程充滿了里程碑，先後併購了多家銀行，並於2017年在納斯達克上市，獲得了多項業界獎項和認可，包括被S&P Global Market Intelligence評為資產介於10億到100億之間營運最佳的社區銀行第二名，以及被The Findley Reports評為「超級（Super Premier）」狀態。此外，皇佳商業銀行也是一家社區發展金融機構（CDFI），致力於支持低收入和弱勢社區的經濟發展。

皇佳商業銀行的服務範圍涵蓋了存款、商業貸款 、住宅貸款及小型商業貸款等各方面。無論是個人還是企業都可以在皇佳商業銀行找到合適的金融解決方案。皇佳商業銀行的專業團隊具有豐富的經驗和知識，能夠根據客戶的需求和目標提供優質化的服務。皇佳商業銀行還注重與客戶建立長期和互信的關係，並通過快速和靈活的回應來提高客戶滿意度。

作為一家社區銀行，皇佳商業銀行不僅關注客戶的利益，也關心社區的福祉，為本地社區的持續發展盡一份力。皇佳商業銀行積極參與各種社會活動，如設立獎學金、社區志願服務、環境保護等；同時也支持多元化和包容性的工作文化，尊重和欣賞員工的不同背景和觀點。

值得一提的是，皇佳商業銀行法拉盛 分行成立20年以來，一直積極服務社區、回饋社區。法拉盛南分行 (位於42-08 Main Street, Flushing, NY 11355) 一直為客戶提供從存款賬戶到抵押貸款、商業貸款以及投資服務的幫助，幫助他們實現財務目標。

皇佳商業銀行是您值得信賴的財務夥伴，無論您是想要存錢、貸款、投資還是保險，您都可以在皇佳商業銀行找到最適合您的產品和服務。皇佳商業銀行期待與您攜手共創美好未來，歡迎致電查詢：718-321-3131。