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ACCORD POWER首席執行官夏威鵬

記者張心／紐約報導
夏威鵬認為，大紐約區華人教育基金會堅持18年幫助華人學生發展，這份情懷讓自己觸動。（取自視頻採訪）
夏威鵬認為，大紐約區華人教育基金會堅持18年幫助華人學生發展，這份情懷讓自己觸動。（取自視頻採訪）

第18屆大紐約區華人教育基金會獎學金(Greater New York Chinese Dollars for Scholars)獲得新能源公司ACCORD POWER贊助，該公司首席執行長(CEO)夏威鵬(Lincoln Xia)直言，身為與獲獎華生同根同源的在美華裔，他對幫助有潛力的華人高中生成長極富熱情和責任；他希望獲獎學生不忘初心，未來也能成為回饋華人社區的棟樑之才。

談及選擇贊助大紐約區華人教育基金會獎學金的初衷，夏威鵬表示，作為華裔，自己信奉老祖宗的真理，即只有團結才能戰勝困難，「一個人的成功是單薄而脆弱的，孤軍奮戰無法取得更大的成就，只有相互扶持、共同提升，才能開創全新的局面。」他認為，大紐約區華人教育基金會堅持18年幫助華人學生發展，這份情懷讓自己觸動，這份善業也使自己充滿共鳴。

「看到這麼多優秀的、有潛力的華人學生，我更感到肩上的責任，希望盡自己所能，支持和激勵每個華人學子。」夏威鵬說，自己創立新能源公司ACCORD POWER，不僅希望實踐可持續發展的理念，也能回饋社區和大眾，「我們參與紐約市住房的能源供應，也加入了很多具有社會影響力的項目，為的就是貫徹公司的支柱理念——幫助社區發展。」

作為羅格斯大學商學院(Rutgers School of Business-Camden)的優秀畢業生，夏威鵬深知教育對於改變人類命運的重要性。「關於我為何要贊助教育獎學金，其實不外乎認為教育是一切的基礎，無論你未來想在哪個領域發光發熱，讀好書、學好習都是最關鍵的。」

夏威鵬在大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮上表示，一個優秀的學生不僅僅只是成績好、腦子靈，而是也要有做出社會影響力事業的願心和情懷，「好比對綠色能源感興趣的學生，應該在了解相關知識的基礎上，思考所學所得如何能夠造福大眾，尤其是草根等低收入群體。」

夏威鵬作為ACCORD POWER首席執行長，擁有超過七年的新能源經驗及超過五年的企業融資、項目管理經驗。自ACCORD POWER2009年創立以來，該公司通過設計、融資、安裝光伏和儲能系統，幫助業主和企業節省電費開支。截至目前，該公司已在紐約州、新澤西州、長島等地，安裝了500多個住宅和商用太陽能項目。

夏威鵬在大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮上表示，一個優秀的學生不僅僅只是成績...
夏威鵬在大紐約區華人教育基金會獎學金頒獎典禮上表示，一個優秀的學生不僅僅只是成績好、腦子靈，而是也要有做出社會影響力事業的願心和情懷。（記者張心／攝影）

華人 教育 華裔

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