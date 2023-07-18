紐約中醫學院培養針灸師搖籃

創立於1996年的紐約中醫學 院，今年歡慶其27周年。從創立至今，紐約中醫學院共培養出1000多名畢業生，現在分布在全美各地，從事針灸師的工作。學院為美國的中醫針灸行業增加了不少生力軍，其中不乏開業成功的佼佼者，紐約中醫學院已經成為美國名副其實的執照針灸師搖籃。

創立該學院的現任院長陳業孟醫學博士表示：目前，紐約中醫學院以師資雄厚、教學嚴謹而享譽美國針灸教育界。27年來，學院保持「原汁原味」的特色，秉持著「汲取中華醫學精髓，躋身美國健保體系」的教育方向，校訓為「仁愛、傳承、融匯、啟新」。該學院是以中國傳統中醫針灸為特色的高等學府，也是東岸唯一冠名中國傳統醫學（Traditional Chinese Medicine）的學校。

中醫學院的老師大多畢業於中國中醫學院，部分基礎課的教員畢業於美國大學。學院半數以上教師擁有博士學位，中醫針灸教師多半畢業於中國大陸，臨床帶教老師的平均執業時間超過27年，這在全國51家針灸院校（系）中是絕無僅有的。許多教師均師從中醫大師，如：院長陳業孟是上海非物質文化遺產方氏針灸的傳人、學院中醫總顧問張禮邦教授為原上海中醫學院院長王玉潤教授高足、趙少廉博士為廣州中醫藥大學以「靳三針」聞名的針灸大師靳瑞教授的弟子、程珮珠醫師師承中西醫結合前輩祝諶予教授（曾為北京中醫學院第一任教務長）、貝永順醫師曾任福建中醫學院針灸推拿系副主任、張燕醫師曾師從傷寒名家陳瑞春並翻譯出版英文《傷寒論》臨床應用書籍、黃敏芝博士是四代中醫針灸世家傳人。

目前，紐約中醫學院設有三年制針灸碩士和四年制針灸與中醫藥學碩士課程（同時頒發健康科學專業學士文憑），還得到了聯邦教育部 認可的針灸與東方醫學認證委員會（ACAOM）鑑定。該校文憑在全美範圍獲得認可，畢業生有資格申請紐約、華盛頓特區及其他45州的針灸執照。陳博士表示，如果要在美國做針灸師，一定要參加全國統考，並到準備行醫的所在州申請執照。2020年，紐約中醫學院畢業生的統考通過率是85%，學院針對執照針灸師還開設了中醫藥學證書班。

學院可以直接招收國際學生，並可簽發I-20錄取通知書，被錄取者可以憑此申請赴美簽證。或具有美國四年高中學歷、或美國教育部認可的大學60學分以上學歷、或其他國家英語授課的大學60學分以上學歷、或擁有健康衛生專業執照、或TOEFL（iBT)成績61分以上、或雅思（IELTS）成績6分以上、或中國英語能力等級6級均可作為英語語言能力證明。通常畢業後可以向移民局 申請一年的實習期。

紐約中醫學院在長島本部設有大型教學門診部，並與多家醫療機構建立實習基地，學生也可在紐約州立大學法明岱爾校區（SUNYFarmingdale）康健中心、曼哈頓高雲尼醫院、皇后區牙買加醫院針灸實習。紐約中醫學院網站：www.nyctcm.edu，郵箱：[email protected]。