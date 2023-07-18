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著名演員王姬坐鎮首屆全美明日之星圓滿結束

紐約訊
「首屆全美明日之星」選拔賽圓滿結束。
「首屆全美明日之星」選拔賽圓滿結束。

由旅美青年導演汪子琦和「金夢想教育中心」聯合發起的「首屆全美明日之星」選拔賽， 2023年7月16日在費城格蘭特大酒店（Grand Resort Hotel）圓滿結束！

入圍決賽的18名選手經過四個回合的比賽，最大獎項「最具潛質演繹大獎」和冠軍都由12號選手黃啟扉斬獲，亞軍由10號選手惲月摘得，季軍由4號選手劉恩慈獲得。11號選手朱婉清獲得了最受傳媒歡迎選手獎，13號劉昕媛獲得了最上鏡選手獎。

身兼導演評委的汪子琦老師表示所有入圍的選手他都很喜歡，因為是從眾多的報名者中先挑選出來的，他們在總決賽當晚的表現都比在集中培訓前有所進步，尤其13號選手劉昕媛，她原來來的時候非常害羞，當天的表現進步很大。還有10號選手惲月，她是汪導最看好的一個選手，她很有張曼玉年輕時候的靈動。

當年憑藉《北京人在紐約》的著名表演藝術家王姬老師給晉級決賽環節的選手予了專業的點評和指導。當天的評委包括著名音樂指揮家房飛老師、著名青年舞蹈家眾誠教育創始人賴晶晶校長、電影《紐約故事》聯合出品人潘為湘先生、費城天普大學周筠筠教授等。比賽最終進入最後一輪晉級的選手都有參演電影《紐約故事》的機會，該電影將於八月底開機。

導演兼評委汪子琦老師。
導演兼評委汪子琦老師。

費城 入圍 教育

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