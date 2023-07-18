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金&揚聯合律師樓資深猶太律師分享　聯邦政府大力打擊醫保欺詐

紐約訊

近年來，美國的醫療欺詐案屢見不鮮，不法分子常用的手法包括非法獲得病人的病例和個人資訊，然後不斷以病人的名義偽造開藥和就診記錄套取保險金。美國的醫療管理體系自身存在漏洞，這給了不法分子可乘之機，在法律約束方面是非常寬鬆的醫療體制。

典型的Medicare詐欺類型大致如下：

1. 幽靈計費：醫療衛生提供者對不必要的醫療照顧或從未做過的醫療照顧、不必要的醫學測試或從未做過的測試、不必要的醫療器械或標明為新但實際上是使用過的器械，向Medicare申請理賠。

2. 患者帳單：參與詐騙的患者提供其Medicare證件號碼以換取費用回扣，服務提供者開出各式原因向Medicare申請理賠，並且囑咐患者要他們承認接受過服務。

3. 升碼伎倆和分拆服務：假造患者需要更高代碼的醫療照顧，膨脹帳單金額，或者把費用比較低的一組醫療照護分拆成幾份不同的，以便申請更高的理賠費用。

根據《聯邦量刑指南》的規定，被裁定因Medicare詐欺而定罪的被告將遭受嚴厲的處罰，並被撤銷參與美國衛生與公共服務部計劃的資格。判刑的輕重取決於詐欺的金額大小，被告可能會面臨漫長的入獄時間、罰款和賠償，如果是非美國公民，還可能面臨被驅逐出境。

此外，有些診所或藥房工作人員事實上也是受害者，他們幫診所老闆打工，被診所老闆強迫簽署各類文件，而在不知情的情況下，診所老闆利用他們的名字跟政府拿錢，最後診所老闆通過欺詐騙取了政府巨額保金，而這些醫護人員每個月只拿微薄的薪水，最終卻也淪落為了罪犯。如果您處於這種情況，那麼一定要找律師幫忙討回公道。

金&揚聯合律師樓的資深猶太律師團隊擅處理各類移民、民事、刑事案件，除此之外，金&揚聯合律師樓還在H1B簽證申請、OPT延期、合法轉身份、身份被盜、投資移民、海關扣押、政府罰單、醫療罰單、稅局查稅、房屋局查稅等各類移民申請方面有多年經驗，歡迎大家踴躍諮詢！

金&揚聯合律師樓電話：212-279-5442、212-279-5442，地址：450 7th Ave., Suite 305, New York, NY 10123，網址：www.hooperyanglaw.com。

移民 詐欺 詐騙

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