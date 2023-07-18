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2023瑤池金母文化季　邀請白冰冰小姐及蕭煌奇先生親臨

紐約訊
白冰冰小姐及簫煌奇先生將親臨慈惠堂參拜祈福，並將於林肯中心演出。
白冰冰小姐及簫煌奇先生將親臨慈惠堂參拜祈福，並將於林肯中心演出。

今年9月份的的「瑤池金母文化季」，紐約花蓮慈惠堂將邀請白冰冰小姐及蕭煌奇先生親臨慈惠堂參拜與祈福，參加9月2日的活動，並於9月3日晚在林肯中心David Geffen Center舉行盛大演出，歡迎廣大信眾朋友索票。

國曆9月2日（星期六）適逢無極瑤池金母娘娘大天尊萬壽佳辰，紐約花蓮慈惠堂謹定於上午十時，在廟前廣埸表演仙女舞蹈、手語表演等。今年邀請白冰冰小姐及蕭煌奇先生擔任重量級嘉賓，當天親臨慈惠堂參拜、祈福、與信眾互動。

彰顯母愛、弘揚母德是瑤池金母信仰的宗旨，以主神母愛的宗教象徵，今年的紐約花蓮慈惠堂文化季特別邀請台灣歌星白冰冰小姐及蕭煌奇先生在紐約林肯中心David Geffen Center演出一場，時間是9/3（星期日）下午六時。索票專線電話：718-961-1996（紐約慈惠堂、917-873-8281（小田-紐約）、646-620-9619（Dian-紐澤西南部）、718-915-6296（Jason-紐澤西北部）。

紐約花蓮慈惠堂依例於國曆9/10（星期日）舉行「孝道報恩拔度法會」一天，超度項目有：歷代祖先、往生親友、個人冤親債主、本宅地基主、嬰靈等，屆時亦將為不便自辦普度之公司行號或民眾共同舉辦聯合普度法會。法會下午舉行解冤釋解儀式，凡有參加法會的人請務必到場，歡迎各位善信大德把握機會、踴躍參加。本堂法會期間備有素食招待來參香的信眾，歡迎前往參拜母娘祈福。

另9月17號星期日上午11點，慈惠堂為發揚母娘慈悲濟世的精神，特再度發放乾糧還有口罩及平安米等，歡迎附近居民前往索取，發完為止。

紐約花蓮慈惠堂成立於1991年，由何俊忠居士創辦，經老堂主何游阿粉女士十幾年耕耘，再由現任的堂主何春燕接任後才有今日的莊嚴道場。紐約花蓮慈惠堂地址：22-02 121 St., College Point, NEW YORK 11356，電話：718-961-1996，電郵：[email protected]

白冰冰小姐及簫煌奇先生將親臨慈惠堂參拜祈福，並將於林肯中心演出。
白冰冰小姐及簫煌奇先生將親臨慈惠堂參拜祈福，並將於林肯中心演出。

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