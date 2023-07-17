我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一架蘇愷-25戰機墜落俄國亞速海沿岸 駕駛彈跳逃出

17歲青少年被抓到棄程購票 遭美國航空公司禁止搭機

第20屆美國華裔小姐競選才藝三強出爐

紐約訊
美國華裔小姐競選邁入20週年，選美會負責人江謹輝先生、阮健華先生、何嘉琦女士連同TVB (USA)總監譚劍穎小姐，金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑先生，麗興恆生集團蘇昌華先生一同在台上舉行香檳儀式。
美國華裔小姐競選邁入20週年，選美會負責人江謹輝先生、阮健華先生、何嘉琦女士連同TVB (USA)總監譚劍穎小姐，金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑先生，麗興恆生集團蘇昌華先生一同在台上舉行香檳儀式。

由美國華裔小姐選美會主辦，TVB USA、康州金神大賭場協辦，麗興恆生集團冠名贊助的第二十屆美國華裔小姐競選才藝選拔賽於7月14日在 御庭酒樓舉行。10位候選佳在才藝當晚爭奪才藝三強，以在決賽當晚爭奪最佳才藝小姐頭銜。當晚三強由劉曉菲、黎康怡和梁瀟勝出。

選拔賽開始10位決賽佳麗以深綠色的小禮服出場，一個接一個比姿態比台步。當晚主持由周榮達及2007年的選美季軍劉懿小姐擔任，五位評委是康州金神大賭場亞太遠東市場部傳媒總監Cindy Liu，享譽東南亞歌壇的資深藝人、樂壇常青樹蘋果花皇后楊燕老師，美國亞文交響樂團總監及指揮房飛老師，著名拉丁salsa舞者、salsa舞世界冠軍Stepping Out Studios的執行副總裁賴晶晶老師以及2018美國華裔小姐季軍、最佳才藝小姐獎張博怡小姐。

現場10位佳麗為了爭奪才藝三強，紛紛使出渾身解數，期望在才藝大賽脫穎而出。1號佳麗曹伶俐本身是一位鋼琴老師，她的才藝表演是鋼琴演奏，她希望作為藝術家、音樂教師和新興音樂治療師的經歷所激發的表演，獻給中華小姐選美大賽。2 號佳麗王韻甯和4號佳麗何義楠都是自彈自唱，但一位是用吉他，而另外一位是用鋼琴彈奏都是演唱鄉村曲風的歌曲。3號李寶珊、，5號劉曉菲、7 號 黎康怡選擇了舞蹈，一位是民謠舞蹈，一位是芭蕾舞，而 5號佳麗是爵士舞，她說舞蹈可以展現出專屬於女性的美感和力量感，希望可以鼓勵大家的自信心和給予他們勇氣。而6 號佳麗張婉婷選擇了以中國傳統樂器二胡獨奏一曲TVB電視劇「射雕英雄傳」主題曲-鐵血丹心，8號佳麗李莞然、9號梁瀟和10號張盈盈都是唱歌， 但自彈自唱已不稀奇， 9號與10號佳麗還將英文歌詞改成中文，或法文來演唱。現場位評審們也給了佳麗一些評語和建議。

今年美國華裔小姐競選是20週年，主辦方美國華裔小姐選美會的三位負責人江謹輝先生、阮健華先生、何嘉琦女士連同協辦TVB (USA)市場及營業部總監的譚劍穎小姐，金神大賭場亞太遠東市場部副總裁的梁世傑先生，冠名贊助麗興恆生集團董事兼珠寶設計師蘇昌華先生一同在台上舉行一個簡單而隆重的香檳儀式，感謝贊助商以及各方的20年來的鼎力支持！

當晚特別邀請四位特別嘉賓演出，包括波士頓Berklee College of Music聲樂系畢業、2023年《中國好聲音》紐約賽區冠軍及全美總冠軍的Sofyia Xue 薛藝茗，她在回去中國參加《中國好聲音》比賽前來演唱，還有2022年美國華裔小姐最佳才藝小姐徐冉表演雙人交際舞表演，2018美國華裔小姐季軍、最佳才藝小姐張博古箏獨奏，而壓軸是當年的台灣十大歌星、香港十大首席巨星、遠東十大首席巨星、70年代享譽東南亞歌壇的資深藝人楊燕老師，鄧麗君也是她的忠實聽眾，楊燕老師帶來的《香格里拉》、《路邊的野花不要採》和安歌《郊道》。

最後由美國華裔小姐選美會的三位負責人公佈才藝三強，分別是：劉曉菲、黎康怡和梁瀟，才藝三強將會在7月29號在康州金神大賭場的決賽競逐最佳才藝小姐的獎項。當晚邀請到中港影視紅星鄭嘉穎為表演嘉賓。門票分為VIP$168，$128，$98 ＆$68，購票可以致電917-686-0866查詢，詳情可以瀏覽官方網站www.MissChinesePageant.com。

選美會負責人和藝三強：劉曉菲、黎康怡和梁瀟。
選美會負責人和藝三強：劉曉菲、黎康怡和梁瀟。
選美會負責人和藝三強：劉曉菲、黎康怡和梁瀟。
選美會負責人和藝三強：劉曉菲、黎康怡和梁瀟。

華裔 東南亞 香港

上一則

紐約空污嚴重 全州周一空氣品質指數將超100

下一則

單車停放逾七天 市交通局將拖走

延伸閱讀

17歲青少年被抓到棄程購票 遭美國航空公司禁止搭機

17歲青少年被抓到棄程購票 遭美國航空公司禁止搭機
美國志工團為低收入民眾討回共計8400萬元減稅與抵扣

美國志工團為低收入民眾討回共計8400萬元減稅與抵扣
金與正警告：美國應停止愚蠢行為 以免危及自身安危

金與正警告：美國應停止愚蠢行為 以免危及自身安危
賴清德訪巴拉圭經美國 中外交部：堅決反對

賴清德訪巴拉圭經美國 中外交部：堅決反對

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11
市議員馬泰聯合資方代表與工會成員共同宣布，怡東商場新建酒樓未來將優先雇用社區內早先失業的酒樓老員工。(記者許君達／攝影)

曼哈頓怡東商城將新開大酒樓 優先招聘因疫情失業華人員工

2023-07-10 07:16
布碌崙8大道發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(視頻截圖)

紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起

2023-07-12 15:55

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重