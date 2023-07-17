第20屆美國華裔小姐競選才藝三強出爐

美國華裔小姐競選邁入20週年，選美會負責人江謹輝先生、阮健華先生、何嘉琦女士連同TVB (USA)總監譚劍穎小姐，金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑先生，麗興恆生集團蘇昌華先生一同在台上舉行香檳儀式。

由美國華裔 小姐選美會主辦，TVB USA、康州金神大賭場協辦，麗興恆生集團冠名贊助的第二十屆美國華裔小姐競選才藝選拔賽於7月14日在 御庭酒樓舉行。10位候選佳在才藝當晚爭奪才藝三強，以在決賽當晚爭奪最佳才藝小姐頭銜。當晚三強由劉曉菲、黎康怡和梁瀟勝出。

選拔賽開始10位決賽佳麗以深綠色的小禮服出場，一個接一個比姿態比台步。當晚主持由周榮達及2007年的選美季軍劉懿小姐擔任，五位評委是康州金神大賭場亞太遠東市場部傳媒總監Cindy Liu，享譽東南亞 歌壇的資深藝人、樂壇常青樹蘋果花皇后楊燕老師，美國亞文交響樂團總監及指揮房飛老師，著名拉丁salsa舞者、salsa舞世界冠軍Stepping Out Studios的執行副總裁賴晶晶老師以及2018美國華裔小姐季軍、最佳才藝小姐獎張博怡小姐。

現場10位佳麗為了爭奪才藝三強，紛紛使出渾身解數，期望在才藝大賽脫穎而出。1號佳麗曹伶俐本身是一位鋼琴老師，她的才藝表演是鋼琴演奏，她希望作為藝術家、音樂教師和新興音樂治療師的經歷所激發的表演，獻給中華小姐選美大賽。2 號佳麗王韻甯和4號佳麗何義楠都是自彈自唱，但一位是用吉他，而另外一位是用鋼琴彈奏都是演唱鄉村曲風的歌曲。3號李寶珊、，5號劉曉菲、7 號 黎康怡選擇了舞蹈，一位是民謠舞蹈，一位是芭蕾舞，而 5號佳麗是爵士舞，她說舞蹈可以展現出專屬於女性的美感和力量感，希望可以鼓勵大家的自信心和給予他們勇氣。而6 號佳麗張婉婷選擇了以中國傳統樂器二胡獨奏一曲TVB電視劇「射雕英雄傳」主題曲-鐵血丹心，8號佳麗李莞然、9號梁瀟和10號張盈盈都是唱歌， 但自彈自唱已不稀奇， 9號與10號佳麗還將英文歌詞改成中文，或法文來演唱。現場位評審們也給了佳麗一些評語和建議。

今年美國華裔小姐競選是20週年，主辦方美國華裔小姐選美會的三位負責人江謹輝先生、阮健華先生、何嘉琦女士連同協辦TVB (USA)市場及營業部總監的譚劍穎小姐，金神大賭場亞太遠東市場部副總裁的梁世傑先生，冠名贊助麗興恆生集團董事兼珠寶設計師蘇昌華先生一同在台上舉行一個簡單而隆重的香檳儀式，感謝贊助商以及各方的20年來的鼎力支持！

當晚特別邀請四位特別嘉賓演出，包括波士頓Berklee College of Music聲樂系畢業、2023年《中國好聲音》紐約賽區冠軍及全美總冠軍的Sofyia Xue 薛藝茗，她在回去中國參加《中國好聲音》比賽前來演唱，還有2022年美國華裔小姐最佳才藝小姐徐冉表演雙人交際舞表演，2018美國華裔小姐季軍、最佳才藝小姐張博古箏獨奏，而壓軸是當年的台灣十大歌星、香港 十大首席巨星、遠東十大首席巨星、70年代享譽東南亞歌壇的資深藝人楊燕老師，鄧麗君也是她的忠實聽眾，楊燕老師帶來的《香格里拉》、《路邊的野花不要採》和安歌《郊道》。