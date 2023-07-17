長者聽力下降與認知障礙相關 東方聽力中心呼籲應盡早干預

隨著現代醫療水準逐步提高，人類壽命也不斷延長，促進了人口老齡化的進展。根據美國醫療研究顯示，現階段美國有超過8百萬人口患有聽力障礙。今年的流行病調查表明，聽力障礙已成為導致老年癡呆的重要因素，嚴重影響老年人身體心理的健康，東方聽力中心呼籲家中有長者的僑胞應盡早干預。

據統計，65歲至74歲的長者平均三分之一的人群會患有聽力損失，75歲至84歲的長者大約有二分之三的人口會有聽力障礙，而超過85歲以上的長者則有過半數有失聰問題。然而在美國，以上有聽力問題的成年人只有五分之一使用助聽器。

老年性聽覺損失(Presbycusis)與年齡有關，人體隨著年齡增長會出現一系列衰老現象，就像頭髮會隨著年齡增長由黑變得灰白一樣。老年性耳聾是因為聽覺系統衰老而引發的聽覺功能障礙，常見現象如：雙耳先後或同時發生聽力下降，病程緩慢進行性加重並伴有耳鳴。

諸多研究表明，長期聽力不佳並任其發展，將影響大腦的認知狀態，導致罹患老年癡呆的風險增加。受過良好培訓的郭嫡雅聽力師表示，人的耳朵上有一條聽神經與大腦相連，這條神經負責將聽到的聲音傳遞至大腦，讓大腦感知和瞭解聲音所表達的意思。如果聽力一直處於低水準，腦部缺乏相應的刺激，認知能力就會慢慢衰退，雖然能夠聽到別人的講話，但是已經不明白那些話的意思。由此可見，聽力下降不僅可以導致老年人的社會交往能力和避險能力下降，而且與認知障礙、耳鳴及心理疾病等方面存在廣泛聯繫。由於耳聾無法進行正常交流溝通，會導致答非所問，出現焦慮不安、悲觀失望、多疑等心理問題，不利於家庭和社會的和諧。

老年人通常認為耳聾是一種自然衰老的過程，末予重視與治療，不明白可以通過改善聽力來提高生活品質。許多老年人在出現聽力問題後很多年才尋求專業人員的幫助，更有甚者不予干預。有些人感覺助聽裝置外觀不雅，佩戴時產生一種「與眾不同」的感覺，這也導致使用助聽器的人數很少，只有20%的耳聾患者使用助聽器。

老年性耳聾是從內耳、神經直至大腦整個聽覺系統的衰退，無法用藥物和手術改善，助聽裝置是行之有效的途徑，大部分老年患者都可通過佩戴助聽器恢復正常交流。東方聽力中心有郭晶與郭嫡雅兩位經驗豐富的聽力師，可以幫助老年患者挑選及耐心調配助聽器。

美國聽力學博士郭晶擁有紐約州執照及30多年的臨床經驗，曾任小兒科聽力師11年、老人院的聽力師長達9年，同時也是美國聽力學會的會員。郭晶博士1984年畢業於中國廣州暨南大學醫學 院，奠定了堅實的醫學基礎。東方聽力中心主要提供的範圍包括：兒童、成人及老年人的全面聽力檢查；眩暈檢查；助聽器的選擇及評估；助聽器修理及調試；高品質助聽器和電池代理；聽力保護耳塞及其他用品；防水耳塞；助聽器耳模；音樂家耳塞和幫助僑胞申請保險助聽器等服務。

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