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鄧氏中醫疑難雜症診所精治男科疾病 辯證準確、用藥有方

紐約訊

鄧氏中醫疑難雜症診所鄧振球中醫師精治男科疾病，包括：陽痿（勃起受阻）、陽強、宿陽、遺精、滑精、前列腺炎（增生及肥大）、早洩、精液異常（稀稠或成活率低）等男科病，辯證準確、用藥有方、屢見效果。

鄧醫師指出，男科疾病近年有上升趨勢，例如前列腺疾病原多發於中老年人，但目前有年輕化的走向；前列腺病的表現為：小便無力、餘瀝未盡、尿頻尿痛、小腹脹痛、小便澀短等。罹患陽痿、早洩、遺精、滑精、精子異常等問題的人數也在增長；陽痿表現為行房時陽具不起或軟而無力、勃起受阻，早洩則是行房幾分鐘精液就排出或一觸即發，遺精表現為睡覺時頻繁不自覺精液遺出，滑精是白天不能控制精液排洩或受到外界一點點刺激就排出，精液異常表現在檢查報告指標未達正常值（偏高或偏低）。

鄧醫生表示，中醫從整體辯證論治來治療男科疾病，只要辯證準確、用藥有方，就都有效果。男科疾病大多錯綜複雜，屬疑難病症，隨著年齡增長發病率就越高。現代人生活習慣不規律、飲食不節、起居無常、妄想貪念、房事過頻，這些都會加速以上男科病和其它疾病的發生。鄧醫生接著說，人是有氣數的，好比汽車的行駛哩數也是有限度的，如果使用過頻，提前行駛到上限的三十萬哩，致使本來能使用十幾年的車只開五年就已達到三十萬哩行駛上限。汽車如果合理行駛或少行駛，壽命就會延長，人的生命也一樣，平時要靠自我維護，不能太過。人要順應自然、知足常樂，記住健康要靠自己。

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片一樣。華埠地址：90 E. Broadway（東百老匯）#2, Manhattan, NY 10002（近F、R、B、D、L、6號地鐵）；法拉盛地址：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355，諮詢電話：917-330-3108，鄧氏中醫師健康專欄：www.nydengzhenqiu.com。

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