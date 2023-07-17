精神心理專科張建平醫生淺談抑鬱症 不可忽視的「冷面殺手」

擁有逾廿年豐富臨床經驗的張建平醫師，在法拉盛天景醫療中心設有精神心理專科診所，為社區民眾提供精神科及心理治療。

最近，著名歌手李玟因抑鬱症病情惡化，在家中輕生去世。才華橫溢、陪伴一代人成長的國際巨星英年早逝，令人扼腕歎息，而容易被忽視的抑鬱症則再次引起公眾的注意。抑鬱症並不罕見，每十人中就有一個曾得過或患有抑鬱症。病情嚴重時，患者有很高的自殺的風險，因此早期診斷、及時治療對於抑鬱症的預後非常重要。

常見的抑鬱症狀包括：心情低落、沮喪、欣快感喪失、做事缺乏興趣和動力、食慾不好、體重減輕、失眠 、精力渙散、容易自責、無助感和絕望感強烈等，患者還可能經常會有輕生自殺的想法和行為。如果一個人每天都有很多類似的症狀並持續兩周以上的時間，而且這些症狀對生活、學習和工作造成了很大的影響，抑鬱症的診斷就有可能成立。這樣的情況需要盡快尋求專業的說明，精神科醫生、心理學家和心理治療師可以對患者的情況進行全面的整體評估並做出準確的診斷，然後制定適當的治療方案。

抑鬱症的治療主要包括兩種，心理治療和藥物治療。輕度到中度的抑鬱症可以通過心理治療得到很大改善，但是中度到重度的抑鬱症則需要服用抗抑鬱藥才能有更好的療效。社會上對藥物治療存有很多的誤解，實際上抗抑鬱藥對絕大多數人是很安全的，除了剛開始服藥時可能會有輕微的副作用，這類藥物不會產生依賴性，在醫生的指導下即時長期服用也沒有問題。

除此之外，對於更嚴重的抑鬱症還可以採用電休克治療(electroconvulsive therapy, ECT)或者經顱電磁刺激療法(Transcranial magnetic stimulation, TMS)。經過多種方法的治療，絕大多數的患者都會有不同程度的症狀和功能改善，若閣下或親朋好友有抑鬱症的症狀，請及時致電張建平精神心理科諮詢診療。

張建平醫生(Jianping Zhang, MD, PhD)是紐約州執業精神科醫師，在Cleveland Clinic克利夫蘭醫療中心完成了住院醫訓練，並在華盛頓大學獲得臨床心理學博士。張醫生是康乃爾大學醫學 院精神醫學副教授，曾任紐約長老會醫院重症精神病臨床專案主任、北岸長島 猶太醫院主治醫師，也是美國精神藥理學會高級會員。張醫生長期從事臨床工作和醫學研究，發表了數十篇精神醫學研究論文。

張建平醫學博士長期致力於精神病學和心理問題的診斷和治療，擅長治療抑鬱症、焦慮症、強迫症、雙相情感障礙、早期精神分裂症、難治性精神分裂症、神經衰弱、失眠、注意力不集中、恐慌、多動症、情緒不穩、新移民適應不良、青少年情緒失控及社交障礙以及各種成人青少年精神心理行為障礙，精通藥物治療、心理治療、藥物基因組治療等。

欲諮詢瞭解相關資訊，可致電張建平醫生診所預約電話：718-939-3800、718-666-7290，診所地址：131-07 40th Rd., E22, Flushing, NY 11354（天景醫療中心/天景購物中心五樓、Best Buy樓上），接受多種保險，自費者優惠。