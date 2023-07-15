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百康仁德精神科醫生關寧廣 籲正確應對壓力

紐約訊
紐約百康仁德醫療集團的精神科醫生關寧廣（Nicholas Guan, MD）。
紐約百康仁德醫療集團的精神科醫生關寧廣（Nicholas Guan, MD）。

歌壇天后李玟日前因抑鬱症輕生去世，令歌迷民眾在震驚之餘更聚焦心理健康問題。紐約百康仁德醫生集團（Rendr）的精神科醫生指出，後疫情時代中，很多民眾都感受到了前所未有的壓力。民眾要正確應對壓力，在必要時應及時尋求專業幫助。

紐約百康仁德醫療集團的精神科醫生關寧廣（Nicholas Guan, MD）指出，壓力是對生活經歷的自然身心反應，但過度的壓力會給身心健康造成負面影響，如頭痛、身體疼痛、腸胃不適、失眠或常做噩夢、難以集中精力、思維能力和反應速度下降、煙草、酒精或其他藥物使用量的增加等。

面對這些症狀，民眾可以嘗試認清和短期離開壓力源，如不健康的人際關係、工作和學業壓力等。如果無法避免壓力源，民眾可通過健康的飲食、充足的睡眠、適度的鍛煉、放鬆和冥想、與他人聊天等方式來釋放壓力。如果這些壓力症狀持續兩週以上仍無法得到緩解，應考慮尋求專業人士幫助。

關寧廣醫生表示，新冠疫情及其相關的社會問題給民眾帶來了比以往更大的壓力。根據美國精神醫學學會在去年底發布的調研結果所得，約37%的受訪者認為自身心理健康水平一般或低下。超過26%的受訪者預計，在2023年他們將經受更大的壓力，這其中華裔長者更是極易受壓力影響的群體之一。隨著身體機能和健康水平下降、退休後收入減少、與社會聯繫減弱、治安事件層出不窮，華裔長者的心理壓力將進一步增加。

關寧廣醫生提到，華人難以獲得充足的心理健康資源，一是因為該領域的醫療資源有限，疫情後很多心理健康專科診所的預約排期一度長達四個月；二是受限於語言能力，華人難以與醫生等專業人士溝通；三是因為一部分華人仍對心理健康問題存在偏見，不願前往專科就診。目前，百康仁德正嘗試加強心理健康專科和內科、家庭全科的聯絡與溝通，心理健康專科醫生將幫助家庭醫生甄別需要心理健康服務的民眾，並指導家庭醫生提供初級的心理醫療服務，既滿足患者的醫療需求，也減少他們對前往心理專科看診的排斥感。

關寧廣醫生現在百康仁德旗下診所看診，診所共有兩處地址：1. 布碌崙61街749號504室，電話：718-366-8828；2. 史丹頓島海蘭大道（Hylan Blvd）2455號，電話：718-362-6688。診所員工可說國/粵語、福州話和台山話，歡迎致電查詢約診。

心理健康 疫情 華人

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