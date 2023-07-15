我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

「國醫堂」通過中醫藥調護延長人類壽命

紐約訊
「國醫堂」許英教授及范樹國教授。
「國醫堂」許英教授及范樹國教授。

紐約法拉盛「國醫堂」中醫高級診所，從今年六月一日開始設立長壽科，向世人推出長壽調護項目，運用傳統中醫藥調理延長人類壽命。

「國醫堂」范教授表示，經過其十余年臨床實踐的粗略統計，實行長壽調理的前期大約有以下方面的效果：

1. 讓老人骨密度增加，緩解骨質疏松癥狀；

2. 讓老人氣滯血瘀的體質改善，增強血管壁彈性並消除心腦血管硬化；

3. 讓老人的青光眼盲點減少，視神經脊髓炎盲眼覆明；

4. 讓低密度膽谷醇指數降低，讓血糖及血脂指數減少；

5. 恢復正常血壓並調整心律不齊；

6. 讓退化性關節腫痛消失；

7. 讓視神經骨髓炎雙目完全失明患者恢復視力；

8. 讓胃及十二指腸的潰瘍面得到修復；

9. 讓老年斑完全消失；

10. 生出新頭髮；

11. 消除雙下肢老年性水腫；

12. 讓老年皺折的皮膚變得更潤澤、富有彈性，從而煥發出青春活力。

13. 能夠讓服用者細腰瘦身、消除肥肚腩，通過調理代謝而達減肥目的；

14. 增加視覺、味覺、聽覺功能；

15. 治療陽萎早泄，讓夜尿減少，增強男女性功能；

16. 增強男精女卵的生存活力，治療不孕；

17. 消除前列腺增生肥大、甲狀腺腫大、淋巴結腫大；

18. 讓服用者體力增加、耐力增強；

19. 修復免疫系統障礙導致的各類疑難雜症；

20. 讓進入老年期的體質從根本上年輕化；

21. 修復因人類身體氣、血、陰、陽虛虧而出現的各類疾病，提高代謝功能和免疫能力。

范教授表示，「國醫堂」推出的「范氏長壽散」，是他受125歲老人的長壽理念和方法啟發，經四十余年研制而成，在臨床實踐過程中存在局限性，因此還需要進一步思考和完善問題：

1. 調理後有成功療效的患者年齡還局限在51歲至83歲之間；

2. 患者體質處於亞健康狀態，體質愈強者效果愈好；

3. 「虛不受補」的現象確實存在。

4. 與個人經濟狀態和個人養生觀念有關。

國醫堂「范氏長壽散」由天然藥物組成，源於自然、取材難得、成本極高、味道甘美、服用方便、無任何副作用。范教授提醒，小病及時治療、經濟條件好、願意將錢花在健康長壽上的長期服用者，使用效果最好。

紐約法拉盛「國醫堂」高級中醫治療診所，善於調理身體平衡以達延長壽命的目的。如患者有需要，歡迎親臨診所，「國醫堂」提供熱情而專業的諮詢和治療服務。地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354（紐約法拉盛王子街39-07王子大廈E4），電話：929-607-3738。

法拉盛 血壓 血糖

上一則

讓大麻食品遠離兒童

下一則

百康仁德精神科醫生關寧廣 籲正確應對壓力

延伸閱讀

亞美聯盟攜公立醫院 推多語言宣導視頻

亞美聯盟攜公立醫院 推多語言宣導視頻
偶劇團「紙要和你在一起」8/13法拉盛首演

偶劇團「紙要和你在一起」8/13法拉盛首演
法拉盛「國醫堂」淺談中醫針灸治療偏頭痛

法拉盛「國醫堂」淺談中醫針灸治療偏頭痛
潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
市議員馬泰聯合資方代表與工會成員共同宣布，怡東商場新建酒樓未來將優先雇用社區內早先失業的酒樓老員工。(記者許君達／攝影)

曼哈頓怡東商城將新開大酒樓 優先招聘因疫情失業華人員工

2023-07-10 07:16
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
歹徒使用蠻力掰開信箱。(視頻截圖)

布魯克林華男徒手掰信箱偷信 華人屢遭殃叫苦

2023-07-08 14:49
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪