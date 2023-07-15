「國醫堂」通過中醫藥調護延長人類壽命
紐約法拉盛「國醫堂」中醫高級診所，從今年六月一日開始設立長壽科，向世人推出長壽調護項目，運用傳統中醫藥調理延長人類壽命。
「國醫堂」范教授表示，經過其十余年臨床實踐的粗略統計，實行長壽調理的前期大約有以下方面的效果：
1. 讓老人骨密度增加，緩解骨質疏松癥狀；
2. 讓老人氣滯血瘀的體質改善，增強血管壁彈性並消除心腦血管硬化；
3. 讓老人的青光眼盲點減少，視神經脊髓炎盲眼覆明；
4. 讓低密度膽谷醇指數降低，讓血糖及血脂指數減少；
5. 恢復正常血壓並調整心律不齊；
6. 讓退化性關節腫痛消失；
7. 讓視神經骨髓炎雙目完全失明患者恢復視力；
8. 讓胃及十二指腸的潰瘍面得到修復；
9. 讓老年斑完全消失；
10. 生出新頭髮；
11. 消除雙下肢老年性水腫；
12. 讓老年皺折的皮膚變得更潤澤、富有彈性，從而煥發出青春活力。
13. 能夠讓服用者細腰瘦身、消除肥肚腩，通過調理代謝而達減肥目的；
14. 增加視覺、味覺、聽覺功能；
15. 治療陽萎早泄，讓夜尿減少，增強男女性功能；
16. 增強男精女卵的生存活力，治療不孕；
17. 消除前列腺增生肥大、甲狀腺腫大、淋巴結腫大；
18. 讓服用者體力增加、耐力增強；
19. 修復免疫系統障礙導致的各類疑難雜症；
20. 讓進入老年期的體質從根本上年輕化；
21. 修復因人類身體氣、血、陰、陽虛虧而出現的各類疾病，提高代謝功能和免疫能力。
范教授表示，「國醫堂」推出的「范氏長壽散」，是他受125歲老人的長壽理念和方法啟發，經四十余年研制而成，在臨床實踐過程中存在局限性，因此還需要進一步思考和完善問題：
1. 調理後有成功療效的患者年齡還局限在51歲至83歲之間；
2. 患者體質處於亞健康狀態，體質愈強者效果愈好；
3. 「虛不受補」的現象確實存在。
4. 與個人經濟狀態和個人養生觀念有關。
國醫堂「范氏長壽散」由天然藥物組成，源於自然、取材難得、成本極高、味道甘美、服用方便、無任何副作用。范教授提醒，小病及時治療、經濟條件好、願意將錢花在健康長壽上的長期服用者，使用效果最好。
紐約法拉盛「國醫堂」高級中醫治療診所，善於調理身體平衡以達延長壽命的目的。如患者有需要，歡迎親臨診所，「國醫堂」提供熱情而專業的諮詢和治療服務。地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354（紐約法拉盛王子街39-07王子大廈E4），電話：929-607-3738。
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