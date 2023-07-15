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現代汽車 展示以電車為動力的生活方式

紐約訊
北美現代汽車與其亞裔市場廣告公司TEN Advertising推出了全新廣告，展示了全電動車型IONIQ 5和全新IONIQ 6。
北美現代汽車與其亞裔市場廣告公司TEN Advertising推出了全新廣告，展示了全電動車型IONIQ 5和全新IONIQ 6。

北美現代汽車與其亞裔市場廣告公司TEN Advertising推出了全新廣告，展示了全電動車型IONIQ 5和全新IONIQ 6。這個名為「人氣之家」(Hot Place)的廣告，旨在通過展示由電動車推動的日常生活與亞裔觀眾產生共鳴，並宣揚追求以電動車為動力的全新生活方式。

作為對亞裔消費者環保意識以及對電車技術的高度興趣及接受度的回應，「人氣之家」廣告生動地描繪了備有優秀設計品質、卓越電車性能以及創新技術和安全功能的IONIQ 5和IONIQ 6，如何通過日常生活中的意外事件讓消費者的生活更加多姿多彩。藉由這支廣告，北美現代汽車旨在傳達IONIQ品牌在提升亞裔消費者電動車體驗的各個方面所扮演的積極角色，將自己定位成電動車時代的領先品牌。

北美現代汽車首席營銷官Angela Zepeda表示：「我們再次與我們的夥伴TEN Advertising合作，在我們全新的IONIQ亞裔創意廣告中生動展現了不一樣的電動車體驗。我們的品牌標語"It's Your Journey"代表的是以人為本的理念，並且當我們投入其中時，我們能開始利用各個群體的力量，並與他們進行真誠的溝通，特別是華裔、韓裔以及整個亞裔群體。」

「人氣之家」代表了一個廣受歡迎的熱門地點，展示了IONIQ電動車如何幫助一個家庭在意外停電的情況下維持愉快和幸福的日常生活，並闡釋了在社區中創造一個「人氣之家」的概念。這支廣告是對IONIQ產品進行深入分析並對消費者生活方式和整體市場進行了全面探索所得到的結果，TEN Advertising此次與以傑出創意聞名並屢獲殊榮的韓國Space Monster Contents導演YK合作。

「人氣之家」的廣告營銷活動包含電視廣告和網路宣傳影片，將在各大媒體平台上播放，以加大廣告與觀眾的情感共鳴，並強調IONIQ超快速充電和車輛對外逆向充電功能等創新賣點。這支廣告有三十秒和六十秒的版本，還有適用於社群媒體渠道的特別版。此外，TEN Advertising還籌畫了以「人氣之家」廣告為中心的一連串整合性宣傳活動，包含公關與現場體驗性活動，普及消費電動車的相關知識，真實地傳達現代汽車關於電氣化生活方式的理念，並推廣全新的IONIQ 6。

TEN Advertising是一家女性所有和經營的獨立亞裔廣告公司，為想要針對在美國增長最快的亞裔消費者的客戶提供全方位的行銷和廣告服務。TEN Advertising由擁有28年亞裔行銷經驗的資深人士Karen Park於2010年創立，致力於為客戶拓展在美亞裔市場，並藉由深思熟慮的溝通與精心策畫的推廣計劃來提升美國亞裔消費者的價值與地位。TEN Advertising通過深入的文化情報與市場見解指導其客戶，同時以與文化相關的方式準確解讀客戶的品牌信息。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬兩車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

亞裔 電動車 韓裔

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