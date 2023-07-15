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寧欣綜合診所法拉盛開業21週年　梁粵玥醫師加盟強大醫生陣容

紐約訊
梁粵玥醫師(左)和梁衛寧醫師父女搭檔強強聯手，關注您的身體健康。
梁粵玥醫師(左)和梁衛寧醫師父女搭檔強強聯手，關注您的身體健康。

在慶祝法拉盛開業21週年之際，寧欣綜合診所同時歡迎新生力軍梁粵玥Tiffany Liang PA-C醫學碩士加盟。梁粵玥出生於醫學世家，祖父母是著名的醫學教授和醫生，父親是服務紐約華人社區二十多年的梁衛寧醫生。家學淵源、言傳身教以及新冠大流行的經歷，使梁粵玥成長為一個熱愛醫學、關心病人，立志於服務華人社區的年輕醫者。

寧欣綜合診所一直以來熱心服務同胞，為病人提供各類醫療服務，受到了大眾的信任。該診所由梁衛寧醫生主理，他對教育特別重視，一直積極參與社區公益活動，多年來持續支持大紐約區華人教育基金會，為培育社區未來菁英出力。梁醫生亦致力於推動醫保改革，提供專業意見供國會議員參考，其中包括：保險公司應該提供便宜藥物、醫療保險公司應出版中英雙語小冊子等，他的建議被採納且起了作用。

梁醫生服務社區20年，榮獲2003年的美國最佳醫生獎以及2011年第25屆艾麗絲島傑出移民獎，還當選為美國國會醫生顧問委員會榮譽主席。除了提供日常醫療服務外，梁醫生還參與許多社會活動，例如：在2003年至2013年的十年間，他曾擔任美國國會眾議院的醫學顧問；醫學顧問共有一百人，一個州選出兩人。梁醫生說：「我是紐約州的兩人之一，奧巴馬擔任總統期間曾推動美國的醫療保險改革，成果就是奧記健保（Obamacare），作為顧問，我要提出專業意見。」

被譽為健康衛士的梁衛寧醫師，從醫以來一直熱心服務大眾，為民眾提供各類醫療服務，並受到政府有關部門的關注。2011年，梁醫師獲得第25屆艾麗絲島傑出移民獎，並當選美國國會醫生顧問委員會榮譽主席及全美最佳醫生；2021年，梁衛寧醫師再度榮獲拜登總統頒發的終身成就獎。

梁醫生21年前創建了寧欣綜合診所，以「便民」為理念，希望病患可以在同一個地方看好幾種疾病，華人移民的常見病都可以在綜合診所解決，包括內科、專科、超聲波等醫療團隊，以及內外婦兒、全身體檢、各種預防針、靜脈滴注、手術外傷等醫療服務。寧欣綜合診所還提供相關的診療服務，包括高血壓、糖尿病、膽固醇、哮喘、花粉症、心臟病、頭暈、骨質疏鬆、關節炎、腸胃肝病、性病、皮膚病、婦科檢驗、婦科病、更年期綜合症、包皮手術、外傷縫合、司機和學生體檢、各種預防針等。

寧欣綜合診所地址：132-34 41 Ave., 1F, Flushing；診所營業時間：週一至六，上午9點至下午6點；電話：718-886-1150。

醫學 醫療保險 華人

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