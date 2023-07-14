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國稅局和安全峰會宣布特別夏季系列活動 保持警惕 防範身份盜竊

紐約訊

美國國稅局今天與安全峰會合作夥伴一起宣布開啟夏季特別活動「保護您的客戶，保護您自己」。該活動旨在確保稅務專業人士對新的和持續的稅務相關身份盜竊威脅保持警惕。

國稅局局長Danny Werfel表示：「安全峰會在保護聯邦和州報稅免遭身份竊賊侵害方面發揮著關鍵作用，他們的努力持續強化我們的系統，防範欺詐性稅表。稅務專業人士也是形成我們防禦的重要一環，他們掌握的敏感財務和稅務信息是一個誘人的目標。處理敏感稅務信息的人員（尤其是那些規模較小的從業者）必須實時更新並保持其係統安全，這一點至關重要。」

國稅局、州稅務機構和全美稅務行業所組成的峰會聯盟將於下週開始年度夏季系列活動，以提高稅務專業人士對維護強大安全重要性的認識。該系列將在每週二連續舉辦五週，與在新奧爾良舉行的國稅局全國稅務論壇同時展開。

與稅務專業人士建立更緊密的聯繫並加強與安全峰會等團體的合作，是新的國稅局戰略運營計劃中概述的轉型工作的一部分。今年四月公佈的十年計劃強調了國稅局將努力改進的領域，以幫助納稅人、稅務專業人士和國家。更多信息，請瀏覽國稅局官網：IRS.gov。

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