我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

皇后區貝賽水晶牙科 淺談術後保養影響植牙結果

紐約訊

水晶牙科(Crystal Dental Care)診所位於皇后區貝賽地段，由Jason林牙醫博士主理。該診所設備齊全、服務親切，主要服務項目有美容牙科、人工植牙、根管治療、兒童牙患、牙周病治療、美容漂白以及瓷牙假牙等。該診所使用材質高檔、收費平實，服務人員通曉國、台、粵和英語，方便與各種背景的患者廣泛交流溝通。

林博士指出，植牙費用、病患生活習慣/病史，都會影響植牙結果。此外，慎選醫師也是植牙成功與否的關鍵，患者不可不察。什麼情形會導致植牙失敗？手術時，醫師將人工牙根植入齒槽骨時，若未準確植入適當位置，可能引發傷口感染、發炎，例如上排植牙位置太接近鼻竇腔，可能導致鼻竇腔化膿發炎；下排植牙位置如果影響到下齒槽神經，則會造成嘴唇麻木。牙床地基的條件也關係著植牙的成敗，有人必須先補骨才能植牙。

植牙完成後卻失敗者，通常是有抽菸習慣、病情控制不良的糖尿病患者、洗腎患者、愛滋病患、嚴重骨質疏鬆症患者。牙及牙床骨嚴重萎縮，導致厚度不足，也容易使植體鬆動。

另外，因個人口腔衛生不佳、術後不重保養，造成牙齦發炎甚至牙周病，導致植牙失敗的例子也頗常見，因此慎選植牙醫生非常重要。大部分需要植牙的患者，最常見的是因蛀牙或重度牙周病造成缺牙。植牙前，患者需與醫師針對本身牙齒構造及狀況做評估，並與醫師討論出最適合的植牙療程，才能確保植牙成功。

水晶牙科的醫師以先進器材、專業技術為病人提供優質治療。該診所附近停車方便，接受大部分保險，沒有保險者有特價優惠，歡迎免費諮詢。診所地址：38-50 Bell Blvd., Suite E, Bayside, NY, 11361(Citibank斜對面，Q13、Q31公車可達)，電話：718-352-0220。

保險 糖尿病 皇后區

上一則

曼哈頓高速公路驚傳劫車 乘客刺傷網約車司機後跳橋

下一則

康美牙科 喬遷新址 植牙權威陳伯彰醫學博士主理

延伸閱讀

紐約皇后區秋園監獄 疑悄悄復工 華人痛批罔顧民意

紐約皇后區秋園監獄 疑悄悄復工 華人痛批罔顧民意
盜竊猖獗 孟昭文致信郵政局保護中轉郵箱

盜竊猖獗 孟昭文致信郵政局保護中轉郵箱
隨機殺人兇嫌過堂 被控二級謀殺不得保釋

隨機殺人兇嫌過堂 被控二級謀殺不得保釋
皇后區商會中文諮詢 無身分也可求助

皇后區商會中文諮詢 無身分也可求助

熱門新聞

男方成日噓寒問暖、聊天掌握女方的信息和生活狀態。(受害者提供)

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

2023-07-06 07:20
前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)將與其妻子麥克雷(Chirlane McCray)分居，但不會離婚。(Getty Images)

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

2023-07-05 16:10
梅西百貨的國慶煙火，照亮整個曼哈頓夜空。（記者張心／攝影）

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

2023-07-05 07:31
南布碌崙一嫌犯2小時內連續强行觸摸四名女性，包括亞裔女性。(警方提供)

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

2023-07-04 13:57
市議員馬泰聯合資方代表與工會成員共同宣布，怡東商場新建酒樓未來將優先雇用社區內早先失業的酒樓老員工。(記者許君達／攝影)

曼哈頓怡東商城將新開大酒樓 優先招聘因疫情失業華人員工

2023-07-10 07:16
高齡長者一屋難求，但根據統計，至少有71套由紐約市府管理的老年公寓閒置，平均空置時間已達三年。(Getty Images)

紐約逾70套老人公寓空置3年 萬人申請 無故遭拒

2023-07-06 08:50

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記