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海之滴褐藻糖膠支援免疫力健康 成立二十週年感恩送禮活動 

紐約訊
海之滴褐藻糖膠系列產品，支援正接受治療人群的免疫力健康，維持治療機會。 
海之滴褐藻糖膠系列產品，支援正接受治療人群的免疫力健康，維持治療機會。 

雖然疫情基本結束，但民眾對免疫力提升的重視和迫切需求日益增加。來自日本的純天然、支援免疫健康的「海之滴褐藻糖膠」舉辦「成立二十週年感恩送禮活動」，2023年7月1日起至7月31日止。活動期間，凡購買3瓶以上海之滴褐藻糖膠膠囊或1箱以上液體，即獲贈1個月使用份量的「海之滴營養要素」以及贈送日本渡邊真由博士研發的健康按摩戒指禮包。該活動每人僅限參加一次，獲贈一份營養要素和一份健康戒指禮包，先到先得、送完為止，敬請把握為健康加油的好機會！

什麼是「海之滴營養要素」？其主要成分包括：青蕉酵素、人體必需的多種氨基酸、A/B/D/E等多種人體必需的維生素、鋅/硒等礦物質。「海之滴營養要素」是理想的營養補充品，配合褐藻糖膠一起服用，令褐藻糖膠更容易被吸收，兩者具有相乘作用。該營養素適用人群為：營養不良、肌肉無力、容易疲勞倦怠、需要免疫支援的中老年長者。海之滴褐藻糖膠二十年來致力於維持正在治療人士的生活品質，幫助他們恢復健康不遺餘力，尤其是使接受治療的人士在保證一定生活品質及體能的情況下得以維持治療機會。

 

多年來，科學家在發現褐藻的健康益處後，海之滴一直與日本國立九州大學合作研究褐藻糖膠和免疫健康效果的最佳配方。並非每種褐藻糖膠補充劑都是相同的，產品的效果因所用褐藻糖膠的種類、品質、含量以及與其他成分的協同作用而有很大差異。褐藻糖膠混合AG的配方可支援免疫健康，而「褐藻糖膠混合AG」正是海之滴的核心成分。褐藻糖膠混合AG主要用於支援免疫系統平衡，從沖繩海域海藻中提取的褐藻糖膠與人參、薑黃、異黃酮、蜂膠等比較免疫支持的效果，結果發現，沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和巴西蘑菇菌絲體的組合表現出最好的效果。基於這一科學證據，海之滴的獨特成分「褐藻糖膠混合AG」誕生了。海之滴中的所有褐藻糖膠產品都含有「褐藻糖膠混合AG」作為主要成分，這也是為何該公司的褐藻糖膠產品在同業中擁有壓倒性的滿意度。

海之滴褐藻糖膠的主成分「褐藻糖膠混合AG」以獨家配方混合全部產自沖繩海域的海蘊褐藻糖膠和裙帶菜孢子葉褐藻糖膠，配合巴西蘑菇，發揮最大的相乘功效；調製比例及研製技術是商業秘密，就算用類似的成分進行調製，也無法達到與「海之滴褐藻糖膠」相同的效果。該褐藻糖膠系列產品在日本大學及醫療設施的嚴格控制和生產下通過各種臨床實驗，確認了產品的安全性和功效，並取得了各種認證。此外，關於其安全性及有效成分含有量、輻射測試等方面，均取得了JHFA及SGS等第三者機關的認證以及接受美國藥管局的監管，並在全世界有20年的銷售業績。正因為是高品質、高安全性、高功效的「正品」，才能夠創下如此佳績。

 

如果需要任何進一步的健康訊息，請洽該客戶服務中心：1-888-482-5888(國)、1-888-853-6888(粵)，地址：21250 Hawthorn Blvd, Ste 150, Torrance, CA 90503 ，營業時間：週一至五上午9點至下午6點。

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