第七屆「紐約辣媽競芳華」才藝大賽 即日起接受報名

由梅麗娜(Lina Mei)創立的Lina Mei YouTube頻道，謹定於2023年10月迎來第七屆「紐約辣媽競芳華」才藝大賽，即日起接受報名。

由梅麗娜(Lina Mei)創立的Lina Mei YouTube 頻道，謹定於2023年10月迎來第七屆「紐約辣媽競芳華」才藝大賽，歡迎30至59歲、愛生活、有品味、有自信的現代女性報名參加。選手們將通過此項活動，精進與提升自己的綜合舞臺表演能力，可望使自身飛躍成長與蛻變，遇見更好的自己。

大賽報名費為$299，包舞臺儀態培訓、語言表達培訓、總決賽化妝造型、專業攝影和錄影。大會主辦方為了選手在舞臺上有最佳表現，禮聘舞蹈家梁坤鈿指導辣媽儀態，包括坐姿、站姿、眼神與上鏡技巧，而CCTV資深節目主持人董濤則培訓辣媽們的演講技巧與舞臺掌控力。此外，畫家夕陽老師出任藝術指導，還有梅麗娜老師本人一馬當先，義不容辭地擔任信心導師，為辣媽加油打氣、做心理建設，帶領她們出席各種活動與場合（走秀、外景攝影與錄影等），培養參賽者的自信與底氣。主辦方還聘導師和造型師Lucille Liu、最佳錄影師劉凱以及Lina Mei YouTube頻道的全體臺前幕後工作人員，全力以赴，為選手做好萬全準備。經過上述密集且紮實的鍜練，相信辣媽團隊必能脫胎換骨，從裡到外煥發出迷人的氣息與光彩。

主辦方透露，第七屆「辣媽競芳華」的每位辣媽均可獲得贊助商送出的禮物與獎盃，還有機會登上時報廣場的大螢幕。冠軍獎品是價值超過$1,000的珠寶，亞軍與季軍則各獲價值數百美金的珠寶。與此同時，youtube上還會直播賽事，每位選手亦將獲得一頁雜誌專刊報導。參賽者一旦踏上「辣媽競芳華」的舞臺，就有機會創下人生高光時刻，足堪畢生回味分享。

梅麗娜老師認為，論斷辣媽的標準在於自信、美麗、堅強與性感。她分析，美麗不是少女專利，女人在每個階段都有不同的美麗，值得大眾洞悉、正視、欣賞。她還說，現代婦女的舞臺不限於廚房，而「辣媽競芳華」正是提升母親、使她們達到內外兼修的理想平臺。

「辣媽競芳華」大賽即日起歡迎媽媽們踴躍報名，地址：法拉盛135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl（近緬街7號地鐵站 ），微信 ：linamei123，電話：917-881-1647。