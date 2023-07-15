讓大麻食品遠離兒童。

現如今在紐約州 ，成人使用大麻 是合法的，這意味著含有四氫大麻酚（THC，大麻中的精神活性成分）的誘人零食，如軟糖、棒棒糖、餅乾、核仁巧克力餅和甜味飲料（如蘇打水和檸檬水）的供應量正在上升，兒童大麻中毒事件也在增加。

大麻食用產品通常被製成與流行品牌糖果和零食非常相似的樣子，包裝幾乎相同，名稱略有變化（即Munchy Way或Pot Tart）。儘管它們的外觀很普通，但注入大麻的糖果或曲奇含有數倍於成人推薦劑量的四氫大麻酚，若兒童誤食將導致過量服用，產生例如中毒、過度嗜睡、昏迷、輕度震顫、動作不協調、癲癇發作等症狀，在極少數情況下還會導致昏迷。2020年，美國毒物控制中心協會報告稱，美國有3,000多起涉及兒童的食用大麻產品接觸事件，大多數接觸事件發生在5歲或以下的兒童身上。

如果您家中有大麻食品，保護兒童安全的最佳方法是：

1. 安全地存放它們

以儲存藥物和其他可能有毒的產品相同的方式儲存大麻食品，確保它們與其他食物和飲料分開，並將它們放在兒童看不見和夠不到的安全地方（例如帶鎖的盒子或高櫃）。

2. 避免購買包裝看起來像真正糖果和零食的THC食品，並在使用後立即將它們存放在夠不到的地方。

3. 謹慎使用

切勿在兒童面前食用大麻食品，無論是出於醫療還是娛樂目的，看到這些產品可能會對兒童產生誘惑。

4. 與家人、朋友、照顧者交談

詢問您的孩子在其家中逗留過的人是否使用大麻食品，如果他們這樣做，請確保他們安全地儲存大麻食品且不在您的孩子面前使用。

如果您的孩子吃了或喝了含有大麻的東西該怎麼辦？如果您知道或懷疑您的孩子吃了含有大麻的東西，請盡快致電：212-POISONS（212-764-7667）聯繫紐約市 衛生局的紐約市毒物中心。如果您的孩子極度困倦、協調困難、呼吸困難或癲癇發作，請立即撥打911或前往急診室。

有關更多資訊，請訪問紐約市毒物控制中心（NYC Health）網站：https://www.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/marijuana.page，以及紐約州大麻管理辦公室(OCM)提供給父母、導師等可信賴的成年人需要瞭解的有關大麻的內容：https://cannabis.ny.gov/system/files/documents/2022/07/what-parents-mentors-and-trusted-adults-need-to-know-about-cannabis-fact-sheet.pdf。