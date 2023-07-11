我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

飛達廚浴Feida Home Center Corp 專業浴室玻璃門、鐵藝銅門、五金

紐約訊
多年來業務不斷擴大並廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴」門面。
多年來業務不斷擴大並廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp「飛達廚浴」門面。

「飛達廚浴」浴室玻璃門提供批發及訂做，歡迎各店面、木行、建築商前往批發或零售，「飛達廚浴」20年的專業可以幫助解決任何浴室問題及煩惱。不鏽鋼/鋁框浴室玻璃門美觀、耐用、價格低廉，都是此次特價品中最受人青睞的商品，專用名牌跟特級配件來做定制玻璃門。

多年來業務不斷擴大、廣受同業及顧客肯定的FeiDa Home Center Corp，擁有兩層樓共四千多呎的展示廳，除了提供服務建築裝修業的多元化產品之外，經過多年的籌備，負責人親自遠赴中國，引進最優質的各式紅木餐桌和沙發。「飛達廚浴」現舉辦年度特惠活動，歡迎顧客憑廣告或新聞享全場原價50%的折扣優惠。

「飛達廚浴」現正舉辦的清倉特價酬賓活動，包括：浴室玻璃門、代理方太抽煙機、名牌水龍頭、浴室玻璃門、各種內外門、PU角線、櫥櫃石材、LED燈等年度最大特價，其中LED燈、窗簾均有50%-70% OFF。另有全場過半清倉以及大批裝修材料，歡迎各界人士、建商、裝修批發或零售蒞臨參觀，機會難得。

秉持「誠信為本」的原則服務華人社區近20年的「飛達廚浴」，其業務包括石材、廚浴、燈飾、紅木傢俱、窗簾、浴室玻璃門、方太油煙機、各種銅鐵內/外門及一般建築裝修業的五金、PVC壁板、PU角線、水龍頭、地板、瓷磚、LED燈（從廚房到浴室）、天花板等材料，提供一站式服務。「飛達廚浴」長久以來致力於裝修材料的銷售及批發，為滿足各界需求，自設工廠代理石材加工製作廚房及浴室檯面，自產自銷、庫存量大，一至二天完成，無需等待。

另外還有真材實料的各種銅鐵內/外門，符合商業、住家及各界大眾的需求，在價格方面更是依材質自訂，實用美觀且物美價廉，除了有現貨外也可依客戶需求丈量訂製。「飛達廚浴」也為顧客提供廚房及衛浴裝修設計的專業服務，依顧客要求規劃出藍圖，再配合顧客預算精挑細選使用材料，盡可能滿足顧客需求。

「飛達廚浴」代理的德國名牌Grohe以及美國品牌Pfister/American Standard的廚房/廁所水龍頭、沖涼器正在促銷中，折扣高達30%-50% OFF，歡迎批發零售。更多產品，歡迎瀏覽網站：www.siss.nyc.com，或者微信：feida2718，詢問更多折扣。

「飛達廚浴」為滿足北美喜好紅木傢俱的顧客，引進高檔紅木傢俱，設計符合人體使用功能、典雅大方、雕飾精細；另外還有百搭的燈飾和窗簾供選擇。地址：27-18 College Pt Blvd. Flushing NY 11354（店旁設有免費停車位，該店提供遠近送貨服務）；電話：718-321-9111、718-321-7203；微信ID：feida2718；營業時間：週一至週六上午7:30至下午5:30，歡迎上網瀏覽：www.siss.nyc.com。

微信 預算 華人

上一則

保釋制度讓紐約犯罪猖獗 霍楚怪罪葛謨、州議會

下一則

亞裔學生倡導計畫 社區簡報介紹成果

延伸閱讀

建築師分享ADU改建方案

建築師分享ADU改建方案
大理裸體男在女浴室待8分鐘稱「誤入」 警1理由無法立案

大理裸體男在女浴室待8分鐘稱「誤入」 警1理由無法立案
聖馬特奧市中心豪宅現已上市

聖馬特奧市中心豪宅現已上市
南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

熱門新聞

男方成日噓寒問暖、聊天掌握女方的信息和生活狀態。(受害者提供)

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

2023-07-06 07:20
前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)將與其妻子麥克雷(Chirlane McCray)分居，但不會離婚。(Getty Images)

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

2023-07-05 16:10
梅西百貨的國慶煙火，照亮整個曼哈頓夜空。（記者張心／攝影）

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

2023-07-05 07:31
南布碌崙一嫌犯2小時內連續强行觸摸四名女性，包括亞裔女性。(警方提供)

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

2023-07-04 13:57
高齡長者一屋難求，但根據統計，至少有71套由紐約市府管理的老年公寓閒置，平均空置時間已達三年。(Getty Images)

紐約逾70套老人公寓空置3年 萬人申請 無故遭拒

2023-07-06 08:50
華人深海組隊撈蟹。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

2023-07-03 07:38

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤