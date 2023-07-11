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貴和中醫精擅疑難病症 針灸中藥緩解焦慮神經症

紐約訊
貴和中醫崔述貴教授治療焦慮症，主張依症施治、身心兼顧的調養原則，不僅能夠起到治病的效果，還能達到滋補身心的作用。
貴和中醫崔述貴教授治療焦慮症，主張依症施治、身心兼顧的調養原則，不僅能夠起到治病的效果，還能達到滋補身心的作用。

貴和中醫具有54餘年的臨床經驗，擅長中醫針灸、中藥合併，其針刺手法獨特、中藥配方精湛。該診所還有崔鵬中醫師，具有17年臨床經驗，持有紐約州針灸執照以及針灸中藥特考文憑。疫情期間，許多人對環境安全及未來生活感到焦慮，該診所對於焦慮性神經症有不錯的治療心得，經多年臨床治療實驗證明，如果堅持治療可有大幅度改善。

焦慮神經症是廣泛和持續性焦慮或反復發作的以驚恐不安為主要特徵的神經性障礙，常伴有頭暈、胸悶、心悸、呼吸急促、口乾尿頻、尿急、出汗、震顫等植物神經症狀和運動性緊張。這些焦慮情緒並非由外界威脅和危險引起，驚恐不安常與現實環境不相稱，臨床上將其分為廣泛性焦慮障礙和驚恐障礙兩個類型。

焦慮神經症其病因病理可分為：1. 廣泛性焦慮症，常無明誘因緩緩起病，有的患者可在一次重型抑郁發作之後發病。2. 驚恐發作，並非因重大事件或特殊情況引起，常突然起病，出現強烈的驚恐發作，伴隨瀕死感和失控感，每次發作短暫，一般不超過一個小時，發作後無明顯症狀。本病的主要病因病機或為痰熱瘀血擾心，主要病變部位在心、脾、肺、腎、膽等臟腑。

其辯證論治：1. 心虛膽怯型，治則鎮靜定志、寧心安神。2.心脾血虛型，治則健脾益氣、養血補虛。3. 陰虛內熱型，治則養血滋陰、清熱涼血。4. 痰熱擾心，治則清熱化痰、寧心安神。5. 瘀血內阻，治則活血化瘀、理氣通絡。其他方法還包括：耳針療法、心理治療等。

焦慮症中醫治療，提倡治療與調理相結合，疏肝、益腎、健脾、寧心安神、調理氣血、平衡陰陽，同時增強人體免疫力、改善人體生物節律、提高細胞活力。

崔述貴教授早期畢業於中國遼寧中醫學院醫療系，曾任職於遼寧中醫學院教授、碩士研究生導師、美國環球大學和美國自由大學東方醫學系教授及博士生導師。崔教授曾被中國衛生部派遣，赴義大利、科威特等多個國家從事學術交流與醫療，故醫療技術精湛。該診所對僑胞有特別的折價優惠，地址：布碌崙1839 Stillwell Ave，電話：718-266-1018（周二、周四、周六中午12點至下午6點，周日中午12點至下午3點，周一、周三提供電話遠程看病及寄中藥服務），網址：www.drshuguicui.com。

醫學 義大利 布碌崙

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