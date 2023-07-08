王嘉廉社區醫療中心舉辦現場招聘會　誠聘中英雙語醫療人員及其它職位

王嘉廉社區醫療中心現誠聘中英雙語員工，職位包括清潔工、大堂接待員、醫療助理、醫務接待員、註冊護士、牙醫助理等。

現場招聘會將在法拉盛 王嘉廉社區醫療中心進行，7月11日（星期二）下午12時至2時招聘空缺職位：牙醫助理、牙科醫務接待員、內科醫務接待員；7月12日（星期三）下午2時至4時招聘空缺職位：清潔工、大堂接待員、事務助理等。凡參加招聘活動者，須提前致電預約，洽詢瞭解相關資訊。符合資格的申請者將收到人事部的回復，確定面試預約，本招聘活動不接受任何無預約人士。

王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦政府認可的醫療中心，在曼哈頓以及皇后區五個交通方便的地點提供全面的基本醫療服務。王嘉廉社區醫療中心的發展，離不開全體員工的辛勤工作和共同努力。

王嘉廉社區醫療中心符合文化的雙語工作環境以及友好互助的工作氛圍，能更好地發展個人天賦與才能。該中心提供優厚的員工福利待遇，包括：醫療保險 、公司提供的牙科、殘疾以及人壽保險、403(b)退休 計劃、交通/醫療以及家屬看護的彈性消費賬戶(FSA)、帶薪休假、職業發展機會、為符合資格的員工提供學費報銷等。歡迎您加入醫療中心團隊，為社區服務，地址：法拉盛40路131-72號六樓，電話：212-379-6988。