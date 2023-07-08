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長島溫馨牙科新增「PRF美容科技」　開業酬賓可享$100折扣

紐約訊

長島大頸區「溫馨牙科」新增「PRF美容科技」，為追求由內到外美麗的僑胞提供簡單有效且100%純然的最新美容科技，專業執照醫師親自服務。該項技術效果顯著，可使皮膚恢復活力、除細紋、緊實皮膚、改善膚色，療程絕無使用化學品和添加劑，時效長。該診所現開業酬賓，備有$100折扣，歡迎僑胞致電或前往享受先進的自然療法。

PRF（富含血小板的面部美容）是當今最先進、安全、有效的嫩膚和脫髮美容技術，通過自身血小板中的天然生長因子，引入臉部和頭髮來刺激和治療皮膚。這種方法可激活和強化現有組織，有效自然地再生因衰老而流失的組織，進而恢復皮膚年輕光澤、減少皺紋和疤痕、改善膚色和彈性、治療脫髮和加快傷口癒合的速度。

PRF富含血小板的面部美容是一種安全和自然的方法，因為它使用了您自己的血液，沒有任何外來物質或化學物質。PRF富含血小板的面部美容過程大約需要30分鐘到一小時，取決於所要處理的區域和方式。在過程中，醫生會先從病患手臂上抽取一小部分血液（大約10毫升左右），然後將取出的血液放入一個特殊的設備中，通過高速旋轉將其分離成不同的成分，其中最重要的成分是富含血小板的液體部分，被稱為PRF。PRF中含有大量的生長因子，是一種蛋白質，可以促進細胞分裂和組織修復。而後，專業執照醫生會將PRF通過注射或微針滾輪的方式輸入到想要改善或治療的皮膚區域中。當PRF注射回身體的區域，PRF生長因子會剌激皮膚的新陳代謝，增加膠原蛋白和彈性纖維的生成，減少發炎和氧化應激，從而讓您的皮膚變得更加光滑、緊致、亮麗、健康。該療法過程無任何添加，僅以自身血小板萃取，絕對不會有任何排斥或過敏的可能，安全無憂。

PRF自體血清注射美容療法利用自己的血液來改善皮膚問題，可用於消除額頭紋、眉間皺紋、魚尾紋，同時也能軟化法令紋、嘴角皺紋、嘴部木偶線條、黑眼圈等，另外還有促進頭髮再生、恢復臉頰立體感、改善下巴線條、豐唇、改善其他身體部位（手部及手臂）等功能。PRF療程時間短，通常只需約30分鐘，療程過程中可產生多達6-8倍的再生細胞，而更多的生長因子可產生更多的抗感染能力，並自然減少手術後的疼痛。

「溫馨牙科」新增PRF血小板面部醫學服務，有專業執照醫師駐診治療，治療時間短、效果顯著。該診所現有開業酬賓$100折扣，歡迎愛美人士把握機會，致電詢查或預約前往。溫馨牙科地址：233 East Shore Road, Suite 110, Great Neck, NY 11023，諮詢/預約電話：516-304-5486，網站：www.cozydentalfacial.com。

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