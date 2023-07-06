我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心 捐卵試管嬰兒優惠計劃協助受孕

紐約訊
紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心張立澄醫師(左)擁有經驗豐富的優秀醫務團隊，致孕率高，幫助您成功建立一個美滿家庭。
紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心張立澄醫師(左)擁有經驗豐富的優秀醫務團隊，致孕率高，幫助您成功建立一個美滿家庭。

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心推出捐卵受孕優惠計劃，包括捐卵者藥物、捐卵、受精、胚胎移植特價優惠，冰凍卵子優惠價$7000，歡迎有需要的僑胞前往或來電洽詢。

張立澄醫生解釋說，他服務華人社區多年，看到許多華裔婦女移民美國後辛苦打工，延誤了懷孕生子的最佳年齡。當女性超過45歲後，試管嬰兒的機率會大幅下降，甚至小於5%。還有一些年輕婦女因長期勞累、精神緊張、環境改變而造成卵巢過早衰退，也使得她們很難懷孕。為了幫助超齡及卵巢早衰婦女實現擁有孩子的願望，諾貝爾不孕症中心推出捐卵試管嬰兒優惠計劃，包括捐卵者藥物、捐卵、受精、胚胎移植特價優惠，冰凍卵子優惠價$7000。

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心捐卵受孕優惠位於曼哈頓中城36街(原以色列醫院不孕症試管嬰兒中心)，服務華人社區近30年之久。生於台灣、在美國長大並接受教育的華裔醫生張立澄經驗豐富，曾多次獲得美國國內和國際認可的多項榮譽，其嚴謹精湛的醫術帶領團隊在治療不孕症試管嬰兒領域贏得了良好的口碑。張醫生畢業於加州大學洛杉磯分校、德克薩斯大學和哥倫比亞大學，擁有美國生殖內分泌不孕症專科特考文憑，會說流利的中文，提供試管嬰兒、人工受孕、卵子胚胎冷凍保存、胚胎性別選擇、代孕等服務，同時也治療男女不孕及習慣性流產。

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心電話：212-804-6666(國、粵、英語)，地址：137 East 36th Street（近Lexington Ave），郵箱：[email protected]，網址：www.noblefertilitycenter.com。

諾貝爾 華人 華裔

上一則

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

下一則

防槍枝暴力 議員提案保障「紅旗請願」 加快申請速度

延伸閱讀

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連
紐約吃熱狗大賽 「大白鯊」吞62個衛冕 女食神吃39個：對不起大家

紐約吃熱狗大賽 「大白鯊」吞62個衛冕 女食神吃39個：對不起大家
王力宏離婚獲准 李靚蕾否認拿龐大財產：分文未取

王力宏離婚獲准 李靚蕾否認拿龐大財產：分文未取
森林公園夏季戶外文娛 200人演出

森林公園夏季戶外文娛 200人演出

熱門新聞

華人深海組隊撈蟹。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

2023-07-03 07:38
班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12
前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)將與其妻子麥克雷(Chirlane McCray)分居，但不會離婚。(Getty Images)

前紐約市長白思豪將與妻分開 但不離婚…續同居 各自約會

2023-07-05 16:10
梅西百貨的國慶煙火，照亮整個曼哈頓夜空。（記者張心／攝影）

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

2023-07-05 07:31
南布碌崙一嫌犯2小時內連續强行觸摸四名女性，包括亞裔女性。(警方提供)

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

2023-07-04 13:57
州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

空汙再現 紐約今發健康警告

2023-06-29 07:45

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」