第二屆美國名校金榜題名表彰日暨考官考生見面會，於6月24日在紐約法拉盛君豪大酒樓隆重舉行。

第二屆美國名校金榜題名表彰日暨考官考生見面會，於6月24日在紐約法拉盛君豪大酒樓隆重舉行。活動由聯合國 官方機構聯合國葡語協會以及美國UNAA ART國際藝術教育 聯合主辦，聯合國世界人民理事會、華爾街升學智庫、外聯出國顧問集團、美國華宇中國家庭電影獎協辦。

當天，聯合國葡語協會主席/UN官方代表IVAN、聯合國葡語協會副主席WAGNER、美國UNAA ART國際藝術教育創辦人李成舉、華爾街升學智庫副主席/美國UNAA ART國際藝術教育董事徐紅紅、外聯出國顧問集團總經理EMMA LIU、美國華宇中國家庭電影獎聯合制片人裔錦聲博士、羅德島設計學院資深考官DAVID、羅德島設計學院資深教授JOHN、耶魯醫學院教授冷麟博士、哥倫比亞大學 研究員趙鳳嫻博士、羅丹國際藝術家基金會副主席艾倫趙瓊、前賓大面試官劉榮亮等嘉賓出席活動。

活動中，聯合國葡語協會主席為美國UNAA ART國際藝術教育頒發「美國優秀生源基地獎」，聯合國葡語協會為美國UNAA ART頒發2023第二屆全球華人美國名校「金榜題名」表彰日聯合主辦證書。第二屆美國名校「金榜題名」表彰日組委會將成立「金榜題名」基金會，在每年的表彰日中都會為考取美國名校或藤校的學生資助高額獎學金，呼籲社會各界能更多關注美國華裔教育，培養更多華裔成為優秀人才。

本次表彰日活動陸續為應屆生頒發「金榜題名」獎，為名校畢業生頒發「傑出人才獎」，為在美國權威賽事中獲獎的學生頒發「優秀特長生獎」，為終身奉獻於教育、德高望重的教授們頒發「傑出教育終身成就獎」，為優秀的培訓機構頒發「傑出教育貢獻獎」，為在本次活動中表現優秀的義工頒發「優秀義工獎」。

在考官考生面對面環節中，學生和家長踴躍提出從考學到留學再到就業的各種關於教育、擇校的問題。組委會特邀賓大面試官劉榮亮教授、羅德島設計學院資深考官DAVID和資深教授JOHN、耶魯大學冷麟教授、哥倫比亞大學趙鳳嫻教授、紐約外聯出國顧問集團總監理EMMA LIU、廣州美院博士生導師張溫帙教授、私立高中錢藝校長、鋼琴教育家李濤博士等，進行面對面的解答與交流。此環節由李成舉校長和早早主持，互動環節後，主持人董濤帶領大家觀看羅德島設計學院教授介紹攝影作品集，李校長帶領學生一起上臺展示美國UNAA ART國際藝術教育建築設計作品集。

第二屆全球華人美國名校「金榜題名」表彰日獲獎名單包括：

• 金榜題名獎

MEIQIN PENG（哈佛大學本碩連讀）、HAOKUN LIU（帕森斯藝術學院）、SAMMI JIANG（帕森斯藝術學院）、ALLISON LUCKS（紐約時裝學院）、KAREN XIAO （帕森斯藝術學院）、SHUANG WEI（哥倫比亞大學教育碩士）、SIDNEY CHENG（ 紐約視覺藝術學院）、YIXI XUE（布朗大學）、JENNY YU（紐約大學）、 YIHAO YU（哥倫比亞大學）、CHRISTINE AN（普林斯頓大學）、ALISHA ZHOU（羅德島設計學院）、 CARSON MICHEL（哥倫比亞大學）、SOPHIA WANG（哈佛大學全額獎學金）、CHUNING HE（耶魯大學）、LECHEN CHANG（哥倫比亞大學）、RUXU DING（紐約大學）、JENNY YU（紐約大學）、TENLONG LO（紐約大學）、YIHAO YU（哥倫比亞大學）、YIHAN LUO（芝加哥藝術學院）；傑出人才獎﹕EMMA LIU（卡耐基梅隆大學）、ZAOZAO WANG（哥倫比亞大學）、MING ZHOU（紐約大學）、YIXIN WANG（紐約大學）、YUCHEN LIU（羅德島設計學院）、TRACY Y. CHEN（紐約大學）；

• 傑出教育終身成就獎

汪鎮美（大汪）/于光夫婦、梁平過/紀華夫婦、汪鎮平（小汪）夫婦、冷麟/趙鳳嫻夫婦；

• 傑出教育貢獻獎

李濤國際鋼琴學校、呂坤工作室、梁坤鈿舞蹈中心、HALO DANCE CREW、雲樂藝術學校、愛藝舞蹈中心、莉成舞蹈學校、聚聲堂藝術中心、美國林夏蒂國際藝術院、美國UNAA ART國際藝術教育；

• 優秀特長生獎（權威賽事獲獎者）

ANNA PAN、SOPHIA KUANG、ZINNIA FAN、KEHAN LIU、OSCAR LIU、SELINA YE；

•支持教育獎

華爾街升學智庫、紐約外聯出國顧問集團、美國華宇中國家庭電影獎聯合製片、聯合國NGO戰略智庫、羅丹國際藝術家基金會、世界藝術中心、幸運地產、全球英雄基金會、美國大文行酒業有限公司、藍天廣告、內蒙古同鄉會、美國華裔援助服務中心；

• 優秀義工獎（本次活動）