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迎接夏日假期 享受旅遊樂趣 紐約市首家賭場酒店：雲頂世界凱悅酒店

紐約訊
紐約市首家賭場酒店：雲頂世界凱悅酒店。
紐約市首家賭場酒店：雲頂世界凱悅酒店。

紐約市雲頂世界是紐約市首個也是唯一的賭場，每年為超過1,000萬位客人提供無與倫比的博彩和娛樂體驗。賭場內全新尖端電子賭桌遊戲提供新鮮博彩體驗，有超過6,500部電子賭桌及老虎機，還有華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌、21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲體驗。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩。鄰近JFK機場的雲頂世界全新Hyatt Regency凱悅酒店，擁有366間寬敞典雅客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。可俯瞰城市天際線落地窗的別緻客房，讓您擁有最超凡的住宿享受，還有Sugar Factory餐廳、新賭區及RW Prime名廚餐廳等，讓賓客享受難忘的佳餚及玩樂體驗。

紐約市雲頂世界凱悅酒店地理位置優越，擁有400間寬敞典雅客房，包括34間豪華套房。超大豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓您有賓至如歸的感覺，非常適合商務及休閒旅客。所有房間均配置60寸高清電視、免費無線網絡、獨立控制暖氣及空調、遮光窗簾、吹風筒、迷你冰箱、熨斗及熨衣板、室內保險箱、咖啡熱水機等，提供客房內用餐服務。Regency Club俱樂部有24小時健身中心，The Market食品部每天開放（早上6時至凌晨2時），另外還有商務中心和7,000平方呎的室內會議空間。

位於紐約市雲頂世界全新入口、擁有218個座位的Sugar Factory餐廳，裝潢風格就仿佛舊巴黎小酒館的現代演繹。Sugar Factory American Brasserie是一家餐廳及甜品店，以其奢華裝潢風格、傳奇美味甜點及優質特色雞尾酒而聞名，在世界各地提供甜蜜體驗，被《美食與美酒》雜誌評為「Instagram最受歡迎的美國餐廳」。在餐廳入口，客人能看到一個真人大小、帶有霓虹燈的Instagram藝術花牆，以及一個迷人的用餐空間供客人拍照打卡。餐廳內設有熱氣球長椅、咖啡廳座椅、花卉牆壁裝飾、兩棵白色大型照明樹及令人印象深刻的DJ台，私人用餐區內擁有獨立雞尾酒吧，還有額外的14個酒吧座位供客人享用。

寬敞的糖果零售店採用Sugar Factory的標誌性落地糖果牆設計，提供50多種甜點。此外，紐約市雲頂世界Sugar Factory還設有一個自帶入口及餐單的外帶咖啡廳。American Brasserie供應早餐、午餐、晚餐，為客人提供頂級食品，如怪物漢堡、瘋狂奶昔、鹹味薄餅、沙拉、特色意大利面及傳奇甜點。在餐廳的高級白色大理石吧台座位可享受全套餐單服務，包括Sugar Factory標誌性的64盎司含酒精糖果乾冰特飲。

月前重新設計和裝潢後重新開業的高級餐廳RW Prime，由新任行政總廚Keith Hernandez與亞洲烹飪主廚彭耀泉主理，推出「東西方相遇」主題全新餐單，既有特色西餐又有亞洲美食（特別是傳統粵菜），中西兼備、悉隨尊便，更能滿足華人貴賓的飲食要求。

此外，不管是舉辦貿易展覽、會議、娛樂活動還是私人派對，紐約市雲頂世界都能提供真正獨一無二的紐約市體驗。雲頂賭場新裝修的50,000平方呎三樓賭場活動空間，寬敞又適合多種用途。除了主廳外，其相連的停車場、配套活動後台及相鄰的戶外露台，都非常適合舉辦小型活動，曾舉辦過商務會議、貿易展覽、音樂會、假日派對、慈善活動等。宴會活動專業團隊可因應客戶要求打造簡單或奢華的活動，配備完整的視聽系統，提供滿足所有需求的全面服務。

紐約市雲頂世界賭場/凱悅酒店鄰近JFK機場的便利位置以及酒店直觀、無壓力的住宿，是商務和休閒旅客的理想選擇，地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420。駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁查看最新優惠活動訊息：https://rwnewyork.com/chinese/hotel/。

寬敞典雅客房
寬敞典雅客房

紐約市 咖啡 JFK

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