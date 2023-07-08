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美國福壽陵園最後一期壽地$2,888起　每周七天安排免費看地

紐約訊
美國福壽陵園位於新澤西州Alpine陵園內，交通便捷，有利後人前往緬懷拜祭。
美國福壽陵園位於新澤西州Alpine陵園內，交通便捷，有利後人前往緬懷拜祭。

位於新澤西州高山陵園（Alpine Cemetery）的美國福壽陵園專為華人需要設計，合乎華人風俗習慣，如今推出最後一期壽地，$2,888起、沒有管理費，每周七天均可安排免費看地。

Alpine陵園隸屬CMS Mid-Atlantic.Inc，始建於1868年，歷史悠久。CMS在紐約州擁有600英畝墳場，是紐約地區最大的殯葬服務機構。CMS旗下的美國福壽陵園距離紐約市唐人街40分鐘、布魯克林30分鐘、史泰登島15分鐘，亦設有停車場，為廣大僑胞出行提供方便，有利後人前往緬懷拜祭。與此同時，美國福壽陵園由Alpine提供專業周全的配套服務，創造各項優越條件，近幾十年來已吸引成百上千的華人先輩選擇長眠於此。

美國福壽陵園位於Alpine大門內左側，是Alpine多個中國園區中的一個。福壽陵園坐北朝南、遠水近岸，風隨水、水隨龍，地勢綿延、松柏環繞、永無積水。該陵園「後有拱、前有照，世世代代享逍遙」的上乘格局，是最好的風水寫照，遠看形如琴台、龍騰虎伏，寓意「琴台妙韻頌升平，陵園吉氣報佳音」。此外，陵園中置備中國風牌坊，如貴人擁抱、得天獨厚，是長者百年後理想的長居永安之所。福壽陵園氣氛莊嚴肅穆，充分尊重中國的殯葬習俗，允許燒紙放鞭炮。

華人的傳統是「入土為安」，即使無法落葉歸根，也可在異鄉有長眠福地以保佑子孫。華人購置心儀福地不僅可以依照自己的心意及預算安排後事，又可以避免子女及晚輩的糾結擔憂。選擇好的墓園，讓家族的先人故事在深具傳統文化特色的福壽陵園中長久留存。

欲瞭解園內墓地詳情或前往參觀，可與該園華人專業團隊預約，電話：646-201-8323（趙先生）、917-681-9948（樂先生）。

福壽陵園配備中國風牌坊，如貴人擁抱、得天獨厚，是長者百年後理想的長居永安之所。
福壽陵園配備中國風牌坊，如貴人擁抱、得天獨厚，是長者百年後理想的長居永安之所。

華人 新澤西州 紐約市

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