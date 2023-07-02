亞裔美國企業主展望未來並看到希望

亞太民企業主並不是鐵板一塊。 根據美國人口普查 局的數據，亞太裔社區充滿活力且多元化，由 40 多個種族亞裔 群組成，是美國人口增長最快的社區之一。 因此，當疫情 爆發時，沒有任何一個數據點能夠捕捉到亞太企業主所面臨的挑戰。 三年後，一個清晰的樂觀故事出現了。

為了瞭解亞太企業主的經歷並更好地瞭解他們如何應對長期的經濟復甦，大通銀行對美國100 多家年收入高達 2000萬美元的亞太企業主進行了調查。在參與調查的不同種族中，受訪者比例最高的是中國人（22%）、夏威夷原住民或太平洋島民（20%）、印度人（19%）和韓國人（19%）。

與全球所有類型的企業主一樣，亞太裔企業主也感受到了 COVID-19 大流行的痛苦，許多人報告收入損失、人員短缺和供應鏈障礙。 然而，五分之二的亞裔美國企業主在過去兩年中實現了 51% 或以上的業務增長，而只有 8% 的人表示他們在同一時期失去了大量業務。 更重要的是，大多數人 (65%) 期望在未來五年內實現增長，並對自己的未來充滿信心。

這種卓越的業務水準值得慶祝。 但對於亞裔美國人社區來說，這是一個複雜的時刻。 現在眾所周知，在大流行初期，亞裔美國人比其他有色人種更有可能因其種族而受到騷擾。

不幸的是，這種趨勢在大流行期間仍在繼續。 根據 FBI 2021 年仇恨犯罪統計數據，全國範圍內發生了 746 起針對亞裔的襲擊事件，高於一年前的 249 起。 針對亞太個人和企業的仇恨激增不僅影響了這些企業的所有者或工作人員，而且往往會涉及到他們的社區。

需要營運資金，需要機構借款

多年來，隨著封鎖和意想不到的連鎖反應的蔓延，許多亞洲企業的營運資金已經陷入痛苦的困境。 正如一位擁有一家通過出庭收取費用的律師事務所的受訪者指出的那樣：

“在新冠疫情期間，所有的審判日期都被推遲了兩到三年。因此，最初我們從立案到賺錢的時間是六到十八個月。現在變成了三到五年，這對我們來說非常困難。”

通貨膨脹也加劇了貨幣的時間價值，隨著基本商品和服務價格上漲，購買力下降。 在疫情最嚴重期間，近三分之一 (28%) 的 AAPI 調查受訪者能夠在薪資保護計劃的幫助下生存並恢復業務。

根據我們的調查，五分之二的亞太裔企業主已向當地銀行尋求貸款 ，另外五分之二的企業主則通過點對點貸款或親友貸款來為其企業資本化。

將重點從安全轉向銷售

當被問及他們現在最大的業務挑戰時，最常見的回答是從安全轉向銷售作為運營重點。 這是一個值得高興的消息，因為它表明亞太裔企業主已準備好翻開新的一頁並重新關注企業增長。 營銷在疫情期間位居挑戰清單的最後，但現在卻成為亞太企業主最期待的需求。信貸援助和法律援助也很重要。

商業追逐就在這裡

調查的一項重要發現是，亞太裔企業主在疫情期間遇到了巨大的業務困難，並向他們的直接社區尋求幫助或指導。 但他們也有致力於他們成功的合作夥伴。

為了推動真正的進步，摩根大通 正在投入資源，成為亞太裔企業家的商業支持和建議的首選來源。 我們的亞太事務辦公室是委託進行這項研究的小組，致力於為亞太企業主及其社區創造機會。

亞太事務全球主管 Vivian Young 表示：「我們致力於為亞裔美國人創造機會、推動進步並促進經濟增長。與我們的社區合作，我們可以幫助發展、擴大和轉型業務，使我們更接近我們公平和有包容的未來。」

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