恆福陵園長週末公展日　歡迎民眾報名參觀挑選福地

九龍龜守護恆福陵園。

今年是癸卯雙春閏月年，傳統上是挑選福地的好年份。自3月以來，提早挑選風水寶地的民眾明顯比往年多，而長假期也有很多外州民眾前往紐約探親訪友，更有不少人相約參觀恆福陵園，希望百年以後大家還可以做鄰居。為配合長假期，恆福陵園亞裔 服務部特舉辦長週末公展日，協助僑胞趁著假期前往考察挑選風水寶地，現時不少民眾已致電恆福陵園亞裔服務部預定車位，查詢預約請致電。

九龍龜守護、萬福牌坊鎮守的恆福陵園被譽為另一個世界的高山唐人街，有超過十個不同方位朝向、不同尺寸的中文園區以及數萬個福位提供選擇；罕見的階梯式福地，被譽為恆福陵園豪宅。近年來，恆福陵園一直將中華民族幾千年的傳統殯葬文化融入西方尊重個人意願、提早規劃的做法，推廣不一樣的墓園文化，註重傳統人文文化與自然環境的結合，讓後人可以有一個更好的地方懷緬先人。

基於過往傳統觀念與忌諱，並不是每個人都會提前做計劃，但提前安排可以讓您安心，讓您知道自己的最後願望會被尊重，同時減輕您的親人在悲傷中經歷的壓力和負擔。恆福陵園亞裔服務部很樂意協助您提前安排福地需求，幫助您提前做出有關福地服務的決策，並指導您減輕因親人去世而帶來的一些不必要壓力。

通常親人的去世會給家庭帶來不必要的壓力和混亂，家庭成員需要在承擔巨大痛苦的同時處理瑣碎的後事。通過提前計劃，您可以讓家人知道您的願望以及您希望如何進行最後的服務和處理事務，從而幫助防止分歧和爭議。一旦計劃安排好，您和家人就可以安心。

提前計劃可減輕家人的負擔，讓家人能夠更靈活地安排資金。去世時的所有服務都必須全額支付，而提前購買則可以減輕親人的經濟壓力。親人去世後，在去世的頭一兩天內必須做出超過150個決定，這些決定加上悲傷失去親人的壓力，可以通過提前準備安排來減輕。如果這些決定已經做出，您的親人就不需要猜測您想要什麼，以及他們應該如何處理您的最終願望。有了這些決定，家人可以早日走出失去至親的傷痛。

為了至親、為了安心，應該提早選擇福地。恆福陵園有超過7,000萬管理基金，確保福地永久得到維護和管理。恆福陵園採取亞裔特色的設計，佈局合理、風水極佳、地勢高，距離唐人街約60分鐘車程，有超過十個不同方位朝向的中文區域提供選擇。

恆福陵園擁有近50年墓園專業管理經驗，環境安詳雅靜，還順勢開發出了美東罕見的階梯式福位，為華人 民眾提供多種不同方位朝向的福地，讓華人家庭可以在同一個墓園選擇到合適自己家鄉風俗的福地，節省時間和精力。