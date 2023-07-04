紐約中醫學院秋季班9/5開學 主要課程恢復線下教學

2023年秋季班除了部分理論課外，其他課程恢復線下教學(inperson)。

美東最著名、東岸唯一冠名中國傳統醫學 （Traditional Chinese Medicine）的紐約中醫學院，2023秋季班開始招生中，上課日期為9/5（週二）。今年秋季班除了部分理論課外，其他課程恢復線下教學(inperson)的實體教學，詳情請瀏覽學校網站，或發電子郵件給招生部白經理。

有著27年歷史的紐約中醫學院設有三年制針灸碩士以及四年制針灸與中醫藥學碩士課程，連續得到聯邦教育部 認可以及針灸與東方醫學認證委員會(ACAOM)鑑定。該校文憑在全國範圍獲得認可，畢業生有資格申請紐約、華盛頓特區及其他45州的針灸執照。紐約中醫學院的入學條件為：已具備大學60個學分學歷，包括9個學分的生物醫學課程，如生物學、解剖學、醫用生化等；有一定英語基礎，或具有美國大學副學士以上學歷，或擁有健康衛生專業執照，或TOEFL(iBT)成績在61分以上（其中口語20分以上、聽力17分以上），或雅思(IELTS)成績6分以上（其中口語6.5分以上、聽力6分以上）。學院還針對執照針灸師開設了中醫藥學證書班。

該校可簽發I-20，接受國際學生；退伍軍人入學可享受相關福利，美國公民或永久居民可申請聯邦學生低息貸款，紐約州低收入居民還可申請州助學金（TAP）。

該學院保持「原汁原味」的特色，以「仁愛、傳承、融匯、啟新」為校訓，秉持「汲取中華醫學精髓，躋身美國健保體系」的教育方向，以師資雄厚、教學嚴謹而享譽美國針灸教育界，已經培養出上千位畢業生，成為執照針灸師的搖籃。院長陳業孟博士介紹說：「由於鴉片類藥物濫用危機，非藥物鎮痛已成為一種趨勢，聯邦醫療保險 （Medicare）也接受針灸治療腰痛，這給針灸業發展帶來很大的契機，在聯邦勞工部網站標註為陽光行業的針灸界將在整合醫療體系中起到重要作用。」

紐約中醫學院網站：www.nyctcm.edu，郵箱：[email protected]。