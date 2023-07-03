第20屆美國華裔小姐競選 入圍決賽佳麗名單出爐

第20屆美國華裔 小姐競選經過兩個多月的全美招募工作，再經過嚴格的面試和審核，終於選出10位候選佳麗，日前在媒體前公開亮相。在踏上7月29日的決賽前，10位佳麗將接受一連串賽前訓練，務求在決賽的舞臺上脫胎換骨，以最佳狀態來角逐冠軍寶座。

由美國華裔小姐選美會主辦、TVB(USA)及康州金神大賭場協辦、麗興恆生集團冠名贊助的《2023年美國華裔小姐競選》是美國一年一度的選美盛事，今年是重要的20周年大慶，本屆選美口號為「光輝廿載，生生不息」。

經過初選入圍 的10位決賽佳麗為：1號曹伶俐Lynlia Tso，出生於紐約，26歲；2號王韻甯Celine Wang ，出生於台灣/現居住紐約，25歲；3號李寶珊Ellery Lee，出生於紐約，24歲；4號何義楠Nancy He，深圳出生，現居住德州，17歲；5號劉曉菲Faye Liu，出生於廣東，現居住紐約，20歲；6號張婉婷Wanting Zhang，出生於北京/現居住華盛頓特區，23歲；7號黎康怡Kang Lai，出生於新澤西州，19歲；8號李莞然Ella Ri，出生於日本，現居住紐約，25歲；9號梁瀟Candice Liang，出生於檀香山Honolulu，26歲；10號張盈盈Rose Zhang，出生於康州，北京長大，現居紐約，21歲。

6月24日在紐約法拉盛Tangram商場舉行入圍佳麗初次公開亮相，當天現場氣氛非常熱鬧，入圍佳麗做自我介紹並回答主持人提出有關選美會歷史的問題，大家有趣互動，佳麗們對選美會20年來所發生的事件都瞭如指掌、侃侃而談。

接著下來的活動是7月14日星期五在法拉盛禦庭舉行的佳麗才藝大比拼，各入圍佳麗將展示個人才藝，選出前三強名額，將會在決賽舞臺上爭奪最佳才藝小姐獎項。

今年決賽將會在7月29日星期六晚上十一時半，於康州金神大賭場宴會廳隆重舉行，香港 及內地當紅小生鄭嘉穎將擔任決賽的特別表演嘉賓。

決賽當晚，選美會將特別邀請20年來的歷屆佳麗出席聚首一堂，齊齊參與美國華裔小姐競選的20周年慶典，同時邀請第一屆冠軍劉美誼演唱歌曲，並邀請歷屆佳麗上臺再展風采。2016年第十五屆美國華裔小姐冠軍及2017年國際中華小姐冠軍余思霆特別從香港回來美國，聯同2007年第六屆美國華裔小姐季軍劉懿擔任決賽的司儀。20年來參加美國華裔小姐競選的佳麗再次同台演出，這是非常難能可貴的機會，是選美會歷史性的震撼場面！