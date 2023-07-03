我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

第20屆美國華裔小姐競選 入圍決賽佳麗名單出爐

紐約訊

第20屆美國華裔小姐競選經過兩個多月的全美招募工作，再經過嚴格的面試和審核，終於選出10位候選佳麗，日前在媒體前公開亮相。在踏上7月29日的決賽前，10位佳麗將接受一連串賽前訓練，務求在決賽的舞臺上脫胎換骨，以最佳狀態來角逐冠軍寶座。

由美國華裔小姐選美會主辦、TVB(USA)及康州金神大賭場協辦、麗興恆生集團冠名贊助的《2023年美國華裔小姐競選》是美國一年一度的選美盛事，今年是重要的20周年大慶，本屆選美口號為「光輝廿載，生生不息」。

經過初選入圍的10位決賽佳麗為：1號曹伶俐Lynlia Tso，出生於紐約，26歲；2號王韻甯Celine Wang ，出生於台灣/現居住紐約，25歲；3號李寶珊Ellery Lee，出生於紐約，24歲；4號何義楠Nancy He，深圳出生，現居住德州，17歲；5號劉曉菲Faye Liu，出生於廣東，現居住紐約，20歲；6號張婉婷Wanting Zhang，出生於北京/現居住華盛頓特區，23歲；7號黎康怡Kang Lai，出生於新澤西州，19歲；8號李莞然Ella Ri，出生於日本，現居住紐約，25歲；9號梁瀟Candice Liang，出生於檀香山Honolulu，26歲；10號張盈盈Rose Zhang，出生於康州，北京長大，現居紐約，21歲。

6月24日在紐約法拉盛Tangram商場舉行入圍佳麗初次公開亮相，當天現場氣氛非常熱鬧，入圍佳麗做自我介紹並回答主持人提出有關選美會歷史的問題，大家有趣互動，佳麗們對選美會20年來所發生的事件都瞭如指掌、侃侃而談。

接著下來的活動是7月14日星期五在法拉盛禦庭舉行的佳麗才藝大比拼，各入圍佳麗將展示個人才藝，選出前三強名額，將會在決賽舞臺上爭奪最佳才藝小姐獎項。

今年決賽將會在7月29日星期六晚上十一時半，於康州金神大賭場宴會廳隆重舉行，香港及內地當紅小生鄭嘉穎將擔任決賽的特別表演嘉賓。

決賽當晚，選美會將特別邀請20年來的歷屆佳麗出席聚首一堂，齊齊參與美國華裔小姐競選的20周年慶典，同時邀請第一屆冠軍劉美誼演唱歌曲，並邀請歷屆佳麗上臺再展風采。2016年第十五屆美國華裔小姐冠軍及2017年國際中華小姐冠軍余思霆特別從香港回來美國，聯同2007年第六屆美國華裔小姐季軍劉懿擔任決賽的司儀。20年來參加美國華裔小姐競選的佳麗再次同台演出，這是非常難能可貴的機會，是選美會歷史性的震撼場面！

今年選美會籌備了很多精彩節目，更特別邀請香港TVB「雙料視帝」、現在香港及內地的當紅小生鄭嘉穎擔任決賽的特別表演嘉賓，他當晚會和應屆的入圍佳麗同台演出，帥哥美女各展風采。決賽門票分別為：$168VIP、$128、$98、$68，購票可以致電：347-829-9929、917-686-0866查詢，詳情可以上官網：www.MissChinesePageant.com瀏覽。

選美活動決賽地點和協辦單位康州金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑先生(中)到見...
選美活動決賽地點和協辦單位康州金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑先生(中)到見面會現場會為佳麗們打氣。
今年10位美國華裔小姐競選入圍決賽佳麗與媒體見面，中為選美會三位負責人：總裁何嘉...
今年10位美國華裔小姐競選入圍決賽佳麗與媒體見面，中為選美會三位負責人：總裁何嘉琦、首席執行官江謹輝、營運總監阮健華（左起）。

華裔 入圍 香港

上一則

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

下一則

布碌崙地鐵內 男子持刀刺死騷擾者

延伸閱讀

拜登第10度對台軍售 國台辦警告美國勿「越走越遠」

拜登第10度對台軍售 國台辦警告美國勿「越走越遠」
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵
紐約亞洲電影節將登場 百部亞洲電影任君選擇

紐約亞洲電影節將登場 百部亞洲電影任君選擇
以色列總理：中國增加中東影響力 將迫使美國「留下來」

以色列總理：中國增加中東影響力 將迫使美國「留下來」

熱門新聞

班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12
郵政局日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的亞裔男性慣犯。(霍頓辦公室提供)

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

2023-06-27 06:42
州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

空汙再現 紐約今發健康警告

2023-06-29 07:45
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31

紐約今明有強風暴雨 州市府均發布出行預警及雷暴警告

2023-06-26 18:09
曼哈頓堵車費，最快將於明年5月開始徵收。(記者許君達／攝影)

曼哈頓「堵車費」過關 最快明年5月收費

2023-06-28 07:20

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下