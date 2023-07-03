金神大賭場盛夏樂繽紛26週年 為您呈現夏日娛樂狂歡

金神大賭場的「盛夏樂繽紛」26週年慶典展開，從6月26日至9月1日。

金神大賭場的「盛夏樂繽紛」26週年慶典已經展開，日期是6月26日至9月1日，包括精彩絕倫的現場娛樂表演、一連串節慶盛會、現金與獎品大放送等各種活動，讓您歡慶一整個夏天！

• 盛夏樂繽紛每日贈品活動

每週的每一天，騰鑽會員都可以參與新促銷活動，賓客可以在金神任何一個Player's Club櫃台免費登記加入金神獎勵計劃。騰鑽會員在盛夏樂繽紛活動期間的任何一個工作日，介紹朋友開通一個新的騰鑽帳戶時，兩人都將獲得10美元的免費角子機遊戲籌碼。

➼ 更多獎金星期一：每週一來瓜分$10,000現金獎勵，當天將選出10位贏家。在更多獎金星期一活動中，騰鑽會員有機會瓜分總值$10,000現金。從6月26日至8月28日的每個星期一上午10時至晚上7時之間的每小時，將隨機選出一位騰鑽會員，送出$1,000的現金獎金，每個星期一將一共選出10位獲獎者。要獲得抽獎機會，騰鑽會員可以玩他們喜愛的角子機、賭桌遊戲、體育博彩遊戲或在撲克室玩牌，所有騰鑽會員必須在現場才能領獎。

➼ 享受陽光星期二：暢玩角子機、賭桌遊戲、混合博彩遊戲，有機會參與盛夏樂繽紛轉盤抽獎；成功轉到3個盛夏樂繽紛商標，就能贏得$500,000大獎。在享受陽光星期二活動中，從上午10時到晚上7時，每小時開始將從角子機或賭桌遊戲玩家中隨機選出一人到The Shops走廊玩轉盤，有機會贏得高達$50萬的獎金。必須當場領獎，所有獎品均為現金。

➼ 盡情玩樂星期三：玩角子機可以拿到雙倍騰鑽消費點數獎勵，玩賭桌遊戲、混合博彩遊戲以及到Poker Room暢玩也可以拿到雙倍級別積分，騰鑽會員可以在盡情玩樂星期三活動中加倍積累騰鑽積分。6月28日至8月30日的每星期三，在早上6時至午夜暢玩角子機的騰鑽會員，將獲得雙倍的騰鑽積分。同樣，騰鑽會員玩喜愛的賭桌遊戲時也可以獲得雙倍的級別積分，包括撲克、體育博彩遊戲、在Race Book下注。

➼ 驚喜不斷星期四：每週四瓜分$10,000騰鑽消費點數獎勵，在驚喜不斷星期四活動中，騰鑽會員可以與同級別的其他會員競爭，贏得高達$1,000的騰鑽消費點數。6月29日至8月31日的每個星期四，從早上6時至晚上10時，騰鑽會員可以玩他們喜愛的角子機、賭桌遊戲、體育博彩遊戲，或者在Race Book和撲克室下注。每週將從每個級別中選出五位獲勝者，獲得最高級別積分的騰鑽會員還將獲得騰鑽消費點數獎勵，只限黃鑽、紫鑽、藍鑽、金鑽、黑鑽級別的騰鑽會員參加。

➼ 樂繽紛星期五：每週都有免費T恤，收集全套共10款，還能觀賞來自最佳翻唱樂隊的免費現場音樂表演。

• 現場娛樂表演

作為東北地區最大的現場娛樂活動製作商，金神大賭場在持續10週的盛夏樂繽紛活動期間，將在六個場地舉辦近250場活動，包括金神大賭場體育館的現場演出、Cabaret劇院的The Lalas Burlesque表演秀、Wolf Den的免費演出、Party on the Sun Patio活動、Comix Roadhouse的喜劇表演等。

瞭解更多詳情，請在Instagram上關注金神大賭場：@mohegansun，在YouTube 上觀看金神大賭場的影片，也可在Snapchat 上查找用戶名MoheganSun。