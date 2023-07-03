我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

金神大賭場盛夏樂繽紛26週年 為您呈現夏日娛樂狂歡

紐約訊
金神大賭場的「盛夏樂繽紛」26週年慶典展開，從6月26日至9月1日。
金神大賭場的「盛夏樂繽紛」26週年慶典展開，從6月26日至9月1日。

金神大賭場的「盛夏樂繽紛」26週年慶典已經展開，日期是6月26日至9月1日，包括精彩絕倫的現場娛樂表演、一連串節慶盛會、現金與獎品大放送等各種活動，讓您歡慶一整個夏天！

• 盛夏樂繽紛每日贈品活動

每週的每一天，騰鑽會員都可以參與新促銷活動，賓客可以在金神任何一個Player's Club櫃台免費登記加入金神獎勵計劃。騰鑽會員在盛夏樂繽紛活動期間的任何一個工作日，介紹朋友開通一個新的騰鑽帳戶時，兩人都將獲得10美元的免費角子機遊戲籌碼。

➼ 更多獎金星期一：每週一來瓜分$10,000現金獎勵，當天將選出10位贏家。在更多獎金星期一活動中，騰鑽會員有機會瓜分總值$10,000現金。從6月26日至8月28日的每個星期一上午10時至晚上7時之間的每小時，將隨機選出一位騰鑽會員，送出$1,000的現金獎金，每個星期一將一共選出10位獲獎者。要獲得抽獎機會，騰鑽會員可以玩他們喜愛的角子機、賭桌遊戲、體育博彩遊戲或在撲克室玩牌，所有騰鑽會員必須在現場才能領獎。

➼ 享受陽光星期二：暢玩角子機、賭桌遊戲、混合博彩遊戲，有機會參與盛夏樂繽紛轉盤抽獎；成功轉到3個盛夏樂繽紛商標，就能贏得$500,000大獎。在享受陽光星期二活動中，從上午10時到晚上7時，每小時開始將從角子機或賭桌遊戲玩家中隨機選出一人到The Shops走廊玩轉盤，有機會贏得高達$50萬的獎金。必須當場領獎，所有獎品均為現金。

➼ 盡情玩樂星期三：玩角子機可以拿到雙倍騰鑽消費點數獎勵，玩賭桌遊戲、混合博彩遊戲以及到Poker Room暢玩也可以拿到雙倍級別積分，騰鑽會員可以在盡情玩樂星期三活動中加倍積累騰鑽積分。6月28日至8月30日的每星期三，在早上6時至午夜暢玩角子機的騰鑽會員，將獲得雙倍的騰鑽積分。同樣，騰鑽會員玩喜愛的賭桌遊戲時也可以獲得雙倍的級別積分，包括撲克、體育博彩遊戲、在Race Book下注。

➼ 驚喜不斷星期四：每週四瓜分$10,000騰鑽消費點數獎勵，在驚喜不斷星期四活動中，騰鑽會員可以與同級別的其他會員競爭，贏得高達$1,000的騰鑽消費點數。6月29日至8月31日的每個星期四，從早上6時至晚上10時，騰鑽會員可以玩他們喜愛的角子機、賭桌遊戲、體育博彩遊戲，或者在Race Book和撲克室下注。每週將從每個級別中選出五位獲勝者，獲得最高級別積分的騰鑽會員還將獲得騰鑽消費點數獎勵，只限黃鑽、紫鑽、藍鑽、金鑽、黑鑽級別的騰鑽會員參加。

➼ 樂繽紛星期五：每週都有免費T恤，收集全套共10款，還能觀賞來自最佳翻唱樂隊的免費現場音樂表演。

• 現場娛樂表演

作為東北地區最大的現場娛樂活動製作商，金神大賭場在持續10週的盛夏樂繽紛活動期間，將在六個場地舉辦近250場活動，包括金神大賭場體育館的現場演出、Cabaret劇院的The Lalas Burlesque表演秀、Wolf Den的免費演出、Party on the Sun Patio活動、Comix Roadhouse的喜劇表演等。

瞭解更多詳情，請在Instagram上關注金神大賭場：@mohegansun，在YouTube上觀看金神大賭場的影片，也可在Snapchat上查找用戶名MoheganSun。

YouTube Snapchat

上一則

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

下一則

布碌崙地鐵內 男子持刀刺死騷擾者

延伸閱讀

王鶴棣列4大頂流 易烊千璽唯一00後

王鶴棣列4大頂流 易烊千璽唯一00後
看好大谷翔平奪美聯MVP 賭盤下修賠率 押100元只能賺7元

看好大谷翔平奪美聯MVP 賭盤下修賠率 押100元只能賺7元
天天贏大獎！金神大賭場盛夏樂繽紛26週年，為您呈現夏日娛樂狂歡

天天贏大獎！金神大賭場盛夏樂繽紛26週年，為您呈現夏日娛樂狂歡
州長簽署 北卡線上運動博彩明年合法

州長簽署 北卡線上運動博彩明年合法

熱門新聞

班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12
郵政局日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的亞裔男性慣犯。(霍頓辦公室提供)

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

2023-06-27 06:42
州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

空汙再現 紐約今發健康警告

2023-06-29 07:45
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31

紐約今明有強風暴雨 州市府均發布出行預警及雷暴警告

2023-06-26 18:09
曼哈頓堵車費，最快將於明年5月開始徵收。(記者許君達／攝影)

曼哈頓「堵車費」過關 最快明年5月收費

2023-06-28 07:20

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下