「國醫堂」談類風濕性關節炎的中醫治療

「國醫堂」范樹國教授。

「國醫堂」許英教授畢業於中國衛生部針灸研究生班，是中國衛生部外派出國的中醫針灸高級專家代表，曾多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。范樹國教授畢業於成都中醫藥大學，被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮，在美創辦紐約國醫堂，從事中醫工作五十餘年，是著名的老中醫、中醫主任醫師、中醫學 教授。

• 從西醫的角度定義類風濕關節 炎(Rheumatoid arthritis, RA)是一種以對稱性多關節炎為主要臨床表現的自身免疫性疾病，以關節滑膜慢性炎癥、關節的進行性破壞為特征，目前發病原因不明，可能與遺傳、免疫、感染、環境等因素有關。

該類病症幾乎見於世界所有的地區和各種族，目前患病人數約占世界總人口的1.0%，可以發生於任何年齡，女性高發年齡為45-54歲，男性隨年齡增加而發病率上升，男女罹患本病的比例約為1:3。

而從中醫角度來說，類風濕關節炎屬於中醫風濕病（痹證、痹病）範疇，最嚴重者中醫診斷為「尪痹」。中醫認為該病的主因為患者正氣虧虛，抵禦外邪能力低下，再有風、寒、濕、熱邪入侵肌體，凝滯關節經絡後形成本病；再有因風寒濕邪入侵停留時間太長，日久化熱形成本病；更有患者長年體虛，再有風寒濕熱、痰和瘀血阻滯經脈，病情會更加嚴重，有的關節疼痛變形嚴重，病人十分痛苦。

採用中醫理論辨證論治類風濕關節炎分以下六證：

1. 風濕痹阻證

主癥：關節疼痛、腫脹，遊走不定；關節疼痛、腫脹，時發時止；惡風或汗出、頭痛，肢體沈重；舌質淡紅、苔薄白，脈滑或浮。

治法：祛風除濕，通絡止痛。

2. 寒濕痹阻證

主癥：關節冷痛、觸之不溫，皮色不紅；疼痛遇寒加重，得熱痛減；關節拘急、屈伸不利，肢冷、畏寒喜暖、口淡不渴；舌體胖大、舌質淡，苔白或膩，脈弦或緊。

治法：溫經散寒，祛濕通絡。

3. 濕熱痹阻證

主癥：關節腫熱疼痛，觸之熱感或自覺熱感，局部皮色發紅、發熱；心煩、口渴或渴不欲飲，小便黃；舌質紅、苔黃膩或黃厚，脈弦滑或滑數。

治法：清熱除濕，活血通絡。

4. 痰瘀痹阻證

主癥：關節腫痛、日久不消，局部膚色晦暗或有皮下結節，關節肌肉刺痛；關節僵硬變形，面色黯黧，唇暗；舌質紫暗或有瘀斑，苔膩，脈沈細澀或沈滑。

治法：化痰通絡，活血行瘀。

5. 瘀血阻絡證

主癥：關節刺痛，疼痛部位固定不移，疼痛夜甚；肢體麻木，關節局部色暗，肌膚甲錯或乾燥無澤；舌質紫暗，有瘀斑或瘀點，苔薄白，脈沈細澀。

治法：活血化瘀，通絡止痛。

6. 氣血兩虛證

主癥：關節痠痛或隱痛，伴倦怠乏力；面色不華、心悸氣短、頭暈，爪甲色淡、食少納差；舌質淡、苔薄，脈細弱或沈細無力。

治法：通經活絡。