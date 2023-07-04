美國LIC Culture Lab & 臺灣C-LAB 推出展覽「創世熱」

美國LIC Culture Lab及臺灣C-LAB展覽「創世熱」，圖片由臺灣當代文化實驗場提供。

美國LIC Culture Lab及臺灣當代文化實驗場（C-LAB）推出的展覽「創世熱」，將於7月8日開幕。美國紐約LIC Culture Lab將展出6位臺灣藝術家的當代藝術創作，藝術家分別透過各自的藝術語境反映對當代社會的反思及啟發。

展覽名為「創世熱」，靈感源自人類對「造物」和「創作」的起源探索，以及對技術史和藝術追求的熱情與不斷嘗試。這次展覽也作為思考及行動的共創平台，展出的作品探討人類的創造力、科技、環境、社會與文化等多重議題。觀眾透過展覽可以重新思考人類科技、藝術、社會在過去、現在和未來之間的多元關係，進而對當前社會和國際消費主義下的不確定因素及跨國企業ESG（環境Environmental、社會Social和公司治理Governance）等倡議產生共鳴。

「創世熱」呈現的作品包括藝術家李亦凡的《不好意思…請問一下這個怎麼打開》，利用虛擬後製影像工具改變創作過程，呈現直覺式的敘事影像；胡農欣的《觸摸融化的喧囂》，以極地拍攝到的冰山影像結合16mm膠卷觸發光影聲波震動，呈現了一個詩意滿溢的裝置作品，暗喻牽一髮而動全身的脆弱極地生態；林子桓的《假想旅行者》，具備儀式性的空間裝置，相機成為穿越時空的重要媒介，帶領觀眾跳躍時空迴圈；吳家昀的作品《消失島》，觀察了紐約的生活風景，將城市的人造風景搬到展覽現場，使其成為不可或缺的存在；吳其育的《人族》，以蘇拉威西島上的史前洞穴壁畫為靈感，帶領觀眾穿越物種演化的時間軸；張立人的《戰鬥之城》系列，耗時超過十年的動畫影像，以微縮政治學創造出氣勢恢宏的平行宇宙。

C-LAB一直以來致力於推動當代藝術和科技媒體交互的發展，並透過各式國際合作、展覽、工作坊和研討會等活動，促進藝術家和觀眾之間的對話和交流。此次展覽是臺灣與國際文化交流的重要里程碑，進一步推進臺灣當代藝術在國際舞台上的影響力和能見度。

本展覽獲得文化部及紐約臺北文化中心的全力支持，展期自7月6日至30日於美國LIC Culture Lab展出。7月8日開幕日也預計舉行藝術家座談會，並特地邀請獨立策展人李彥儀一同與談，期盼透過專業視角及互相交流，為紐約觀眾提供這個能更直接瞭解藝術家作品的難得機會，歡迎各界於展期間前往體驗臺灣當代多元文化的創作內容。

創世熱Fever Genesis展期：7月6日（週四）至7月30日（週日），週四、五17:00-21:00，週六、日14:00-21:00；地點：Culture Lab LIC展覽室2-3，劇院地址：5-25 46th Avenue, Long Island City, New York, NY 11101；策展人：吳達坤（WU Dar-Kuen），參展藝術家：李亦凡（LI Yi-Fan）、胡農欣（HU Nung-Hsin）、林子桓（LIN Tzu-Huan）、吳家昀（WU Chia-Yun）、吳其育（WU Chi-Yu）、張立人（CHANG Li-Ren）。