我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

軟化血管降血脂 中科血管清獲中醫稱贊

紐約訊
軟化血管降血脂，中科血管清獲中醫稱贊。
軟化血管降血脂，中科血管清獲中醫稱贊。

腦卒中（中風）的發病率一直呈上升趨勢，也是華裔的主要死亡原因之一，三高患者尤其需要當心卒中發生。中科血管清膠囊濃縮天然中藥組方，具有「溶血栓、降血脂、降三高」的突出特點，上市6年來深受紐約中醫和患者好評。

高血脂高血壓人群要註意心梗中風，很多華人依賴於西藥，但疏忽了藥物對身體的損傷：永久服藥、肝腎機能損傷、腦和腸出血。相比於防控疾病，這些負面損傷反而給身體埋下了定時炸彈，一旦爆發都會危及生命。

中科血管清是天然草藥的濃縮和提純，藥物作用相當於直接服用湯劑或泡茶。中科血管清成分中的蚓激酶是國際公認用於預防血栓和溶解血栓的天然成分，可以快速溶解血管中的垃圾與代謝廢物、增加血液供氧、降低血粘度、恢復血管彈性。另一成分甲殼素則具有強吸附力，能夠鎖住血管垃圾並及時排出體外，防止再次堆積堵塞血管。中科血管清中三七、丹參和黃芪成分經5倍濃縮，可以活血化瘀、高效加快血液流通、快速排出血管垃圾和廢物、強化全身養分供應。

除了上述成分上的優勢外，中科運用低溫純化、冷凍乾燥等生物製藥技術，結合激光透析、核磁固型等高精技術，使用準分子計量的先進手段，為患者精心打造了這款防治結合的特色產品，幫助通暢血管、預防心梗和腦中風等嚴重疾病。

治療心腦血管疾病必須告別以下誤區：1. 重視治療、忽視預防，結果導致自己和家人承受痛苦，甚至危及生命。2. 對調節血脂的長期性認識不足，總想通過一次治療達到徹底根治永不復發，而實際上影響血脂正常代謝的因素較多，血脂調節和預防保健也是長期的，不能因為一次化驗結果正常就掉以輕心。

中科專註天然草本研究38載，帶來科學精粹的健康佳品。地址：136-33 37th Ave, STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛好運來香港超市後門對面，緬街影像中心隔壁），熱線：718-886-8834（國/粵/英）。

中風 三高 高血壓

上一則

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

下一則

布碌崙地鐵內 男子持刀刺死騷擾者

延伸閱讀

洗腎臉腫得像豬頭？這1招助她消腫找回笑臉

洗腎臉腫得像豬頭？這1招助她消腫找回笑臉
清涼劑可以幫助降溫嗎？ 中暑急救5步驟記起來

清涼劑可以幫助降溫嗎？ 中暑急救5步驟記起來
加州五系中醫藥大學6•25中醫入學說明會/義診活動

加州五系中醫藥大學6•25中醫入學說明會/義診活動
別輕忽紫外線 皮膚出現這些症狀可能已受到傷害

別輕忽紫外線 皮膚出現這些症狀可能已受到傷害

熱門新聞

班森賀帕克維爾郵局一名員工通過匯票盜竊逾16萬元。(谷歌地圖)

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

2023-07-02 09:12
郵政局日前聯合104分局警員抓獲兩名偷取郵件的亞裔男性慣犯。(霍頓辦公室提供)

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

2023-06-27 06:42
州府29日持續針對全州發布空氣品質健康警告。(記者胡聲橋／攝影)

空汙再現 紐約今發健康警告

2023-06-29 07:45
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

小費制度惹怨 有人給不到18% 被店員追出門

2023-06-23 02:31

紐約今明有強風暴雨 州市府均發布出行預警及雷暴警告

2023-06-26 18:09
曼哈頓堵車費，最快將於明年5月開始徵收。(記者許君達／攝影)

曼哈頓「堵車費」過關 最快明年5月收費

2023-06-28 07:20

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下