軟化血管降血脂，中科血管清獲中醫稱贊。

腦卒中（中風 ）的發病率一直呈上升趨勢，也是華裔的主要死亡原因之一，三高 患者尤其需要當心卒中發生。中科血管清膠囊濃縮天然中藥組方，具有「溶血栓、降血脂、降三高」的突出特點，上市6年來深受紐約中醫和患者好評。

高血脂高血壓 人群要註意心梗中風，很多華人依賴於西藥，但疏忽了藥物對身體的損傷：永久服藥、肝腎機能損傷、腦和腸出血。相比於防控疾病，這些負面損傷反而給身體埋下了定時炸彈，一旦爆發都會危及生命。

中科血管清是天然草藥的濃縮和提純，藥物作用相當於直接服用湯劑或泡茶。中科血管清成分中的蚓激酶是國際公認用於預防血栓和溶解血栓的天然成分，可以快速溶解血管中的垃圾與代謝廢物、增加血液供氧、降低血粘度、恢復血管彈性。另一成分甲殼素則具有強吸附力，能夠鎖住血管垃圾並及時排出體外，防止再次堆積堵塞血管。中科血管清中三七、丹參和黃芪成分經5倍濃縮，可以活血化瘀、高效加快血液流通、快速排出血管垃圾和廢物、強化全身養分供應。

除了上述成分上的優勢外，中科運用低溫純化、冷凍乾燥等生物製藥技術，結合激光透析、核磁固型等高精技術，使用準分子計量的先進手段，為患者精心打造了這款防治結合的特色產品，幫助通暢血管、預防心梗和腦中風等嚴重疾病。

治療心腦血管疾病必須告別以下誤區：1. 重視治療、忽視預防，結果導致自己和家人承受痛苦，甚至危及生命。2. 對調節血脂的長期性認識不足，總想通過一次治療達到徹底根治永不復發，而實際上影響血脂正常代謝的因素較多，血脂調節和預防保健也是長期的，不能因為一次化驗結果正常就掉以輕心。

中科專註天然草本研究38載，帶來科學精粹的健康佳品。地址：136-33 37th Ave, STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛好運來香港超市後門對面，緬街影像中心隔壁），熱線：718-886-8834（國/粵/英）。