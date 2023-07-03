法拉盛醫美中心Flushing Medical Spa 最新推出Glo2 Facial

Geneo X正式官宣G.E.M.鄧紫棋成為全球品牌代言人。

Geneo X攜手G.E.M.鄧紫棋 ，開啟煥氧護膚新世代。值官宣代言人之際，法拉盛 醫美中心(Flushing Medical Spa)同時推出科技美膚品牌Geneo X氧膚活力彈，旨在為新生代群體帶來嶄新的科技美膚體驗，給肌膚帶來沉浸式呵護，在關注效果安全的同時更加關注客戶體驗。

法拉盛醫美中心負責人——婦產科名醫李綺梨醫師表示，Geneo X品牌將影響年輕一代，尋覓新生突破口，塑造活力、自信、年輕的人生。眾所周知，氧氣是生命不可缺少的物質，充足的氧氣可以使生命更加鮮活精彩，而氧氣也是皮膚維持鮮活亮麗不可缺少的主要物質之一。充足的氧氣可以使肌膚更加有活力，讓肌膚恢復到健康的狀態，更具光澤感，煥發年輕光彩。

Geneo X氧膚活力彈的獨特煥氧科技，通過Geneo X設備上的Oxygen技術以及Sonic技術，配合氧膚活力彈，可以大大提升皮膚內在含氧量，賦予肌膚細胞活力，加速皮膚微循環、增加新陳代謝，從而改善皮膚粗糙、晦暗、膚色不均、乾燥缺水、角質過厚、無光澤、乾紋、水油不平衡等肌膚問題，讓肌膚變得更光滑、潤澤，從而增強肌膚的吸收力度並使皮膚的狀態更加健康，給皮膚來一場「有氧運動」。

Geneo X希望的新生代是可以充滿活力、自信不設限，是坦然接受真實的自己並發自內心的熱愛。Geneo X鼓勵新生代釋放個人魅力，盡情展現獨一無二的有趣靈魂，開啟耀Young活力人生。

Geneo X氧膚活力彈是一款結合了技術與天然護膚成分、注重舒適與功效結合的科技美膚項目，在提升皮膚自身含氧量的同時又打造一站式閉環美膚專案，為全世界愛美人士提供高效卓越、品質安全的護膚體驗，滿足各種肌膚的不同需求。李醫師相信，通過經臨床驗證安全有效的技術和產品，配合人體的自然機制共同作用，可以感受到肌膚、身體與心靈更加親密的關係。

憑藉獨特O.P.I三維煥YOUNG技術和優效自然成分，Geneo X奪得2022年度SpaChina年度水療器材大獎，並即將成為首個在上海新天地打造線下沉浸式體驗店的科技美膚品牌。Geneo X在給消費者提供卓越護膚體驗的同時，也將Young力無界的精神融入各個維度。「耀Young有態度，護Young有青春」，Geneo X頗具野心地向大眾傳播一個全方位的年輕化形象，自信之美永不設限。

法拉盛醫美中心備有15台2023年最先進的醫美儀器，其中包括多台Cutera儀器。Cutera的總部在美國加州 ，由經驗豐富的鐳射和光學工程師於1996年成立。該公司致力於開發和銷售一系列用於皮膚美容、醫療美容和外科美容的設備及技術，其產品包括皮膚緊致、去皺、去斑、去痘、脫毛、血管疾病治療等多種功能。Cutera公司的創新技術和設備包括TruSculptFlex增肌塑型、TruSculpt iD溶脂瘦身、Enlighten超皮秒、Cutera Xeo Nd: YAG laster IPL光子嫩膚、Laser Genesis紅地毯鐳射、Pico Genesis超皮秒袪斑、除疤和皮膚提亮、Secret RF（二氧化碳雷射+黃金微針使用最先進的射頻能量）、Juliet（erbium laser私密鐳射）、Excel V、Solera、TITAN、AviClear（全球唯一FDA認証的鐳射青春痘永久消除治療）等，這些設備被廣泛應用於醫療和美容領域，在醫療美容行業獲得了眾多專業獎項的認可，而法拉盛醫美中心是法拉盛區域獨家擁有Cutera儀器的醫美中心。

法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38th Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座），預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要提前預約）。