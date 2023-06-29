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回收處理剩餘油漆 支持環保物料再造不浪費

紐約訊

在以往，幾乎所有剩下不需要的油漆都被丟棄在垃圾填埋場或廢棄能源設施中處理。紐約州於2021年開始通過並實行塗料回收新條例，這項新計畫將為回收部門創造數百萬加侖油漆的再加工以供循環使用，同時還能減輕地方政府所承擔的廢物管理財政負擔。紐約現有275個站點，提供家庭、裝修建商丟棄剩餘油漆、顏料和清漆。

根據統計資料所得，每年美國賣出大約8億加侖的建築裝修顏料油漆，其中大約10%的建築顏料未被使用並且可用於回收處理。顏料管理法律規定，顏料油漆製造業必須制訂出在財政上可持續發展且對環境負責的計劃，以管理消費後（剩餘）的建築顏料。油漆顏料製造商所建立的非盈利組織PaintCare，在各州內依據適用法律執行顏料管理計劃；該計劃中包括教導購買適量顏料、關於如何用完剩餘顏料的建議、在全州範圍內設立便捷回收點等。

管理剩餘油漆顏料計畫，由美國塗料協會（American Coatings Association）創建的塗料行業非盈利組織PaintCare管理；紐約州是第十個採用該計畫的州（除哥倫比亞特區外），在過去幾年先後頒佈類似立法的其他州包括：俄勒岡州、加利福尼亞州、科羅拉多州、明尼蘇達州、康涅狄格州、羅德島州、緬因州、華盛頓州、佛蒙特州、哥倫比亞特區。該計畫預計將於2021年初生效，並將在全州提供數百個交通便利的下車地點，當居民和企業丟棄不需要的油漆進行回收時將不會產生成本，運行該專案的資金包括在新油漆的成本中。

PaintCare處理站接收所有品牌的舊屋顏料、染色劑、清漆，無論是最近使用的還是多年前使用的，容器容積必須為5加侖或以下，且部分類型的顏料不被接受，請查看PaintCare官網瞭解所接受回收的剩餘油漆產品項目。PaintCare的所有處理站每次可回收多達五加侖的顏料，另請確保所有顏料容器都有蓋子和原始標籤，將它們安全地裝載在您的車上，並在處理站的正常工作時間內把需要回收處理的顏料帶到處理站。

若需要回收100加侖或以上油漆顏料的家庭、裝修建商等，可申請免費的大容量上門提取回收服務，可上網查看資格要求並申請提取服務：paintcare.org/pickup。

做個精明用家，智慧處理油漆顏料，前置估算量度規劃計算購買適量並用光剩餘油漆以減少油漆浪費，歡迎上網瀏覽瞭解：paintcare.org/paint-smarter。查找回收地點，可登錄網頁：paintcare.org/drop-off-sites。

紐約州 佛蒙特州 緬因州

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