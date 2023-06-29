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中科靈芝生物免疫療法 輔助治療腫瘤

紐約訊
即日起，中科開展抗癌英雄事例展播活動，400多位抗癌英雄的事例增強治療信心，為抗癌道路加把力。
即日起，中科開展抗癌英雄事例展播活動，400多位抗癌英雄的事例增強治療信心，為抗癌道路加把力。

癌癥已成常見病，但癌癥的治療效果往往不盡如人意。在手術和放化療之外，癌癥的生物免疫療法成為了醫學界首推的安全之選。中科靈芝孢子油和愛特，分別富含靈芝三萜和復合藥用真菌多糖等有效成分，具有輔助治療腫瘤及預防腫瘤復發的特性。即日起，中科開展抗癌英雄事例展播活動，400多位抗癌英雄的事例增強治療信心，為抗癌道路加把力。

腫瘤患者治療後的2-3年內是腫瘤復發的高發期，在這段時間內提高患者免疫力和增強機體抵抗力尤為重要。靈芝在免疫治療領域具有卓越功效，其核心成分靈芝三萜除了能夠間接激活多種免疫細胞之外，還在體外實驗中被證明可以直接殺滅微小癌竈。科學證實，靈芝的種子——孢子中的有效營養成分是靈芝菌體的75倍。中科從破壁靈芝孢子中，通過目前最先進和安全的二氧化碳超臨界萃取方法，提煉出了中科創新靈芝孢子油，靈芝三萜濃度達到了40%以上。

藥用真菌多糖是國際公認的抗腫瘤有效成分，中科從姬松茸和靈芝等五種珍貴藥用真菌中提純多糖成分，經過無數次配比和試驗研制成愛特膠囊，是目前唯一獲得專利保護的復合真菌多糖抗腫瘤生物制劑；其中多糖含量達到26%以上，修復受損基因和阻止腫瘤惡化的能力更強，誘導癌細胞凋亡的速度更快，抑殺癌細胞的效果更突出。

中科靈芝孢子油和愛特的組方，從分子水平上成功地將高科技與純天然有效融合，是生物治療的「雙劍」。兩者配合服用，不僅糾正了腫瘤傳統治療方法上既殺傷腫瘤細胞又傷害人體正常組織的現象，還有效彌補了傳統治療中以消除腫瘤為目的而無視腫瘤復發和轉移的不足，在阻斷癌基因突變的同時能迅速提高人體免疫力，徹底解決腫瘤發生、發展兩大內因，形成「內外搭配，合理調控」的立體化抗腫瘤體系，充分發揮高效抗腫瘤作用。

中科靈芝產品自問世以來幫助了全球超過30萬的腫瘤用家，獲得無數腫瘤患者的讚賞和好評，在乳腺癌、胃癌、肝癌、腸癌、肺癌、前列腺癌、胰導管癌等多種腫瘤患者中均取得了良好的效果。抗癌英雄們的事跡和分享即日起可在中科公司免費領取，助您抗癌一臂之力。

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