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長島誠信車行全方位汽車維修 30多年老店 信譽卓越、價格公道

紐約訊
誠信車行提供車身、板金、綜合維修和保養全方位服務。
誠信車行提供車身、板金、綜合維修和保養全方位服務。

長島Hicksville火車站旁的誠信車行是一家擁有30多年歷史的全方位修車中心，提供車身、板金、綜合維修和保養等服務。該車行配備了先進的電腦儀器和設備，能夠為各種大小型汽車及卡車進行高科技電腦偵測和解決各種疑難雜症。該車行以「品質第一、誠實信用、價格合理、服務優質」的宗旨，在長島地區贏得了廣大客戶的信賴和支持。

誠信車行經過多年的誠信經營和不斷改進服務質量，目前在長島擁有兩家分店，分別專注於日本及美國車系和歐洲車系的業務。總店擁有TOYOTA、LEXUS、GM及FORD等原廠電腦，能夠隨時進行電腦更換、電腦程式設計、電腦故障檢測、維修及定期保養。總店的經理HUGO HUANG擁有10年專業管理經驗，帶領誠信車行的團隊為長島華人社區提供優質服務；分店則主要服務歐洲車系的客戶，特聘原BMW高級技師SELVIN負責檢測及品質管制。SELVIN擁有20多年BMW原廠檢測維修經驗，多次被評為原廠年度最佳技師。分店配有MECERDEZ、BMW、AUDI、VW原廠電腦，可以快速並準確地找出歐洲車系的電腦故障、檢查車內電子設備、原廠定期保養，更可為歐洲車系的電腦更新原廠程式設計並對軟體升級。新分店配有多名歐洲車系熟車技工，各類維修及保養均由總技師SELVIN進行最後的質保工作。

誠信車行還擁有高規格的機器設備，不惜斥資採購義大利進口的「無塵噴漆焗漆房」和「車體大樑校正器」。這些設備能夠在完全無塵的噴漆房作業，高溫氣流焗漆，噴漆均勻，採用電腦配色，近乎完全媲美原廠色澤；而「車體大樑校正器」則可將碰撞後的車身完全調整到原廠的設定值。

誠信車行的負責人項慶銘先生從事汽車維修及車身保養已超過35年，對各類型的汽車性能、機件都極為熟識。他介紹，中心每位技師都非常瞭解每項工序及維修組件，每月都定期至各原廠培訓。項先生希望能最大程度地服務廣大僑胞，為民眾解決愛車的各種疑難雜症。本店與分店僅幾步之遙，地址：285 W. John St, Hicksville（LIE 41S出口），諮詢熱線：516-931-8582。

長島 檢測 義大利

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