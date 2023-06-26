天天贏大獎！金神大賭場盛夏樂繽紛26週年，為您呈現夏日娛樂狂歡

金神大賭場的「盛夏樂繽紛」26 週年慶典展開，從6月26日至9月1日。

金神大賭場的「盛夏樂繽紛」26 週年慶典已經展開，日期是6月26日至9月1日，包括精彩絕倫的現場娛樂表演、一連串節慶盛會，還有現金與獎品大放送，各種活動讓您歡慶一整個夏天。

盛夏樂繽紛每日贈品活動

每週的每一天，騰鑽會員都可以參與新促銷活動！賓客可以在金神任何一個Player's Club櫃台免費登記加入金神獎勵計劃。騰鑽會員在盛夏樂繽紛活動期間的任何一個工作日介紹朋友開通一個新的騰鑽帳戶時，兩人都將獲得10美元的免費角子機遊戲籌碼！

更多獎金星期一：每週一來瓜分$10,000現金獎勵！當天將選出10位贏家！

在更多獎金星期一活動中，騰鑽會員有機會瓜分總值$10,000現金！從6月26日至8月28日的每個星期一，上午10時至晚上7時之間的每小時將隨機選出一位騰鑽會員，送出$1,000的現金獎金。每個星期一將一共選出10位獲獎者！要獲得抽獎機會，騰鑽會員可以玩他們喜愛的角子機、賭桌遊戲、體育博彩遊戲或者在撲克室玩牌。所有騰鑽會員必須在現場才能領獎。

享受陽光星期二：暢玩角子機、賭桌遊戲、混合博彩遊戲，有機會參與盛夏樂繽紛轉盤抽獎。成?轉到3個盛夏樂繽紛商標，就能贏得$500,000 大獎!

在享受陽光星期二活動中，從上午10時到晚上7時，每小時開始將從角子機或賭桌遊戲玩家中隨機選出一人，到The Shops走廊玩轉盤，有機會贏得高達$50萬的獎金！必須當場領獎。所有獎品均為現金！

盡情玩樂星期三：玩角子機可以拿到雙倍騰鑽消費點數獎勵！玩賭桌遊戲、混合博彩遊戲，以及到 Poker Room暢玩，也可以拿到雙倍級別積分！

騰鑽會員可以在盡情玩樂星期三活動中加倍積累騰鑽積分。6月28日至8月30日的每星期三，在早上6時至午夜暢玩角子機的騰鑽會員將獲得雙倍的騰鑽積分。同樣，騰鑽會員玩喜愛的賭桌遊戲時也可以獲得雙倍的級別積分，包括撲克、體育博彩遊戲、在Race Book下注。

驚喜不斷星期四：每週四來瓜分$10,000騰鑽消費點數獎勵！

在驚喜不斷星期四活動中，騰鑽會員可以與同級別的其他會員競爭，贏得高達$1,000的騰鑽消費點數。6月29日至8月31日的每個星期四，從早上6時至晚上10時，騰鑽會員可以來玩他們喜愛的角子機、賭桌遊戲、體育博彩遊戲、或者在Race Book和撲克室下注。每週將從每個級別中選出五位獲勝者，獲得最高級別積分的騰鑽會員還將獲得騰鑽消費點數獎勵！只限黃鑽、紫鑽、藍鑽、金鑽、黑鑽級別的騰鑽會員參加。

樂繽紛星期五：每週都有免費T恤！收集全套共10款！還能觀賞來自最佳翻唱樂隊的免費現場音樂表演。

騰鑽會員可以參加樂繽紛星期五活動開展美好週末。從早上10時開始，前1,000位到訪Play+ Event Center（位於 Earth 賭場的Hash House A Go Go旁邊）的騰鑽會員將獲得一件免費盛夏樂繽紛紀念T恤。6月30日至9月1日的每星期五將推出新顏色，騰鑽會員有機會收集全部10款T恤！所有參與者必須出示騰鑽會員卡和有效的身份證明參加。每位騰鑽會員每週限領一件T恤。

讓勝利延續，參加盛夏樂繽紛的特別活動，贏得100,000美元獎金慶典！從6月4日至9月2日，騰鑽會員只要在角子機上贏得1,200美元或更多的頭獎，將獲得一張抽獎券，有機會成為50位獲獎者之一，分享總值$100,000的現金和免費角子機遊戲籌碼獎品！頭獎得主需於9月2日星期六中午12時至晚上7時之間，在 Play+ Event Center 激活抽獎券。抽獎券必須投入 Guest Assistance Center 內的筒中。幸運兒將於9月2日星期六晚上7:30分進行抽選（現場抽選不會直播）。請到訪金神大賭場的任何一個 Player's Club 服務臺，以獲取官方詳細信息。

自動櫃台促銷

一位幸運的騰鑽會員有機會贏得由Momentum Solar提供的定制太陽能系統安裝服務，這是金神夏日狂奔派送活動的一部分！從6月26日至9月1日，賓客可以每天在任何促銷櫃台上刷騰鑽會員卡，有機會贏得免費角子遊戲籌碼、騰鑽積分，或參加終極抽獎，贏得最先進的太陽能電池板。希望增加中獎機會的賓客，可以在9月1日星期五上午6時至下午4時到任何促銷櫃台上刷騰鑽會員卡，將獲得雙倍的抽獎機會。最終的終極抽獎將於9月1日星期五下午4時進行。騰鑽會員可以到金神大賭場的任何一個 Player’s Club 服務臺獲取官方詳細信息。

想要清涼一夏的騰鑽會員可以在7月1日星期六在 Play+ Event Center 免費領取盛夏樂繽紛頸部風扇。贈品活動將於上午10時開始，盛夏樂繽紛頸部風扇數量限定，僅限前1,000位騰鑽會員獲得。所有賓客必須出示他們的騰鑽會員卡和有效的身份證明。每位騰鑽會員限領一個頸部風扇。

現場娛樂表演

作為東北地區最大的現場娛樂活動製作商，金神大賭場在持續10週的盛夏樂繽紛活動期間，將在六個場地舉辦近250場活動，包括金神大賭場體育館的現場演出、Cabaret 劇院的The Lalas Burlesque表演秀、 Wolf Den 的免費演出、 Party on the Sun Patio 活動，還有 Comix Roadhouse 的喜劇表演。

金神大賭場體育館 - 本季最熱門的演出盡在金神！購票請前往金神大賭場售票處或ticketmaster.com。演出時間和演出者可能有所變動。

Wolf Den - 位於 Casino of the Earth，1996年開業，目前每星期都會舉辦免費娛樂活動，邀請新晉或頂級藝人，呈現經典搖滾、節奏布魯斯、鄉村音樂等多種風格的演出，適合21歲及以上的賓客。

Party on the Sun Patio - 每週五晚上7時至11時，體驗最棒的21歲以上活動。這裡將提供特價飲品和美食卡車，賓客可以享受篝火派對和庭院遊戲，還有優秀的翻唱樂團助興。

WNBA康涅狄格太陽籃球隊 - Connecticut Sun 球隊將金神大賭場作為主場，在這裡迎接四個賽季以來的第二次WNBA總決賽決戰！這支2022年亞軍隊伍現在由斯蒂芬妮·懷特（Stephanie White）領導，她將首次擔任主教練，陣容包括獲得4次全明星的DeWanna Bonner、2022年AP最佳復出球員Alyssa Thomas和2021年最佳進步球員Brionna Jones等球迷最愛的球員。

Cabaret Theatre - 世界級表演場地，劇院有400個座位，可以讓賓客與知名娛樂明星近距離接觸，包括The Lalas Burlesque Show！這場21+表演將於8月5日星期六晚上9時舉行。客人可以在劇院門口取得門票。

以上是金神大賭場2023年盛夏樂繽紛活動的部分亮點，還有更多表演陸續有來。請注意，演出時間和表演者可能有所變動，請在參加活動前查閱最新信息並購票。

更多精彩活動

盛夏樂繽紛活動還不止於此！第四屆 Sun Tequila Tasting 品酒會再次帶來令人興奮的多重口味和樣品飲料。7月22日星期六，鹽、糖和青檸將結合在一起，搭配多達20個調酒站的美味龍舌蘭和瑪格麗塔樣品。此外，還可品嚐Hot Taco提供的美味墨西哥 料理、在照片亭中留下美好回憶、跟隨DJ Rico的高能節拍跳舞，並隨Fiesta Del Notre獨特的馬里亞奇樂隊扭動身體！Premier Patr?n露台也將帶來獨特的體驗。從晚上6:30到7:30，賓客可以參加需要購票的VIP歡樂時光活動，在這裡可以品嚐由專業品牌大使們提供的限量版Patr?n Gran Platinum、Gran Piedra、Gran Burdeos和El Cielo。Premier Patr?n露台歡樂時光的沉浸式體驗還包括Patr?n定制的虛擬現實設備，還能騎行獨特的果汁機腳踏車來調製一杯清爽的瑪格麗塔。 Sun Tequila Tasting 品酒會的門票預售價為75美元，當天入場價格為80美元。Premier Patr?n歡樂時光的門票價格為100美元（當天價格為125美元），包括進入歡樂時光和 Sun Tequila Tasting 品酒會的入場券。所有門票現在可以通過ticketmaster.com和金神售票處購買，售完即止。門票收益的一部分將用於支持 United Way of Southeastern Connecticut 。

金神大賭場簡介：

隸屬於金神娛樂集團，金神大賭場是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光 點之一。金神大賭場 坐落在康涅狄格州東南部風景優美的泰晤士 (Thames River) 河畔，佔地 185 英畝，擁有兩個獨特的賭場，1,600 間豪華酒店客房，兩個世界級水療中心，一個高爾夫球場，70 多家商店、餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館，包括一個有 10,000 個座位的舞台。金神大賭場前往紐約、波士頓、哈特福德和普羅維登斯十分便利，距離 Mystic Country 的博物館、古董店和海濱 僅15 分鐘路程。如要獲取更多資訊，請致電 1.888.226.7711 或造訪 mohegansun.com。請在 Facebook 上加入我們，在 Twitter 和 Instagram 上關注我們 @mohegansun，在 YouTube 上觀看我們的影片，在 Snapchat 上查找用戶名 MoheganSun 關注我們。