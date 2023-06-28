「國醫堂」通過中醫藥調護延長人類壽命

「國醫堂」許英教授及范樹國教授。

紐約法拉盛 「國醫堂」中醫高級診所，從今年六月一日開始設立長壽科，向世人推出長壽調護項目，運用傳統中醫藥調理延長人類壽命。

「國醫堂」范教授表示，經過其十餘年臨床實踐的粗略統計，實行長壽調理的前期大約有以下方面的效果：

1. 讓老人骨密度增加，緩解骨質疏鬆癥狀；

2. 讓老人氣滯血瘀的體質改善，增強血管壁彈性並消除心腦血管硬化；

3. 讓老人的青光眼盲點減少，視神經脊髓炎盲眼復明；

4. 讓低密度膽固醇指數降低，讓血糖及血脂指數減少；

5. 恢復正常血壓 並調整心律不齊；

6. 讓退化性關節腫痛消失；

7. 讓視神經骨髓炎雙目完全失明患者恢復視力；

8. 讓胃及十二指腸的潰瘍面得到修復；

9. 讓老年斑完全消失；

10. 生出新頭髮；

11. 消除雙下肢老年性水腫；

12. 讓老年皺褶的皮膚變得更潤澤、富有彈性，從而煥發出青春活力。

13. 能夠讓服用者細腰瘦身、消除肥肚腩，通過調理代謝而達減肥目的；

14. 增加視覺、味覺、聽覺功能；

15. 治療陽萎早洩，讓夜尿減少，增強男女性功能；

16. 增強男精女卵的生存活力，治療不孕；

17. 消除前列腺增生肥大、甲狀腺腫大、淋巴結腫大；

18. 讓服用者體力增加、耐力增強；

19. 修復免疫系統障礙導致的各類疑難雜症；

20. 讓進入老年期的體質從根本上年輕化；

21. 修復因人類身體氣、血、陰、陽虛虧而出現的各類疾病，提高代謝功能和免疫能力。

范教授表示，「國醫堂」推出的「范氏長壽散」，是他受125歲老人的長壽理念和方法啟發，經四十餘年研製而成，在臨床實踐過程中存在局限性，因此還需要進一步思考和完善問題：

1. 調理後有成功療效的患者年齡還局限在51歲至83歲之間；

2. 患者體質處於亞健康狀態，體質愈強者效果愈好；

3. 「虛不受補」的現象確實存在。

4. 與個人經濟狀態和個人養生觀念有關。

國醫堂「范氏長壽散」由天然藥物組成，源於自然、取材難得、成本極高、味道甘美、服用方便、無任何副作用。范教授提醒，小病及時治療、經濟條件好、願意將錢花在健康長壽上的長期服用者，使用效果最好。

紐約法拉盛「國醫堂」高級中醫治療診所，善於調理身體平衡以達延長壽命的目的。如患者有需要，歡迎親臨診所，「國醫堂」提供熱情而專業的諮詢和治療服務。地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354（紐約法拉盛王子街39-07王子大廈E4），電話：929-607-3738。