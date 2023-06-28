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「國醫堂」通過中醫藥調護延長人類壽命

紐約訊
「國醫堂」許英教授及范樹國教授。
「國醫堂」許英教授及范樹國教授。

紐約法拉盛「國醫堂」中醫高級診所，從今年六月一日開始設立長壽科，向世人推出長壽調護項目，運用傳統中醫藥調理延長人類壽命。

「國醫堂」范教授表示，經過其十餘年臨床實踐的粗略統計，實行長壽調理的前期大約有以下方面的效果：

1. 讓老人骨密度增加，緩解骨質疏鬆癥狀；

2. 讓老人氣滯血瘀的體質改善，增強血管壁彈性並消除心腦血管硬化；

3. 讓老人的青光眼盲點減少，視神經脊髓炎盲眼復明；

4. 讓低密度膽固醇指數降低，讓血糖及血脂指數減少；

5. 恢復正常血壓並調整心律不齊；

6. 讓退化性關節腫痛消失；

7. 讓視神經骨髓炎雙目完全失明患者恢復視力；

8. 讓胃及十二指腸的潰瘍面得到修復；

9. 讓老年斑完全消失；

10. 生出新頭髮；

11. 消除雙下肢老年性水腫；

12. 讓老年皺褶的皮膚變得更潤澤、富有彈性，從而煥發出青春活力。

13. 能夠讓服用者細腰瘦身、消除肥肚腩，通過調理代謝而達減肥目的；

14. 增加視覺、味覺、聽覺功能；

15. 治療陽萎早洩，讓夜尿減少，增強男女性功能；

16. 增強男精女卵的生存活力，治療不孕；

17. 消除前列腺增生肥大、甲狀腺腫大、淋巴結腫大；

18. 讓服用者體力增加、耐力增強；

19. 修復免疫系統障礙導致的各類疑難雜症；

20. 讓進入老年期的體質從根本上年輕化；

21. 修復因人類身體氣、血、陰、陽虛虧而出現的各類疾病，提高代謝功能和免疫能力。

范教授表示，「國醫堂」推出的「范氏長壽散」，是他受125歲老人的長壽理念和方法啟發，經四十餘年研製而成，在臨床實踐過程中存在局限性，因此還需要進一步思考和完善問題：

1. 調理後有成功療效的患者年齡還局限在51歲至83歲之間；

2. 患者體質處於亞健康狀態，體質愈強者效果愈好；

3. 「虛不受補」的現象確實存在。

4. 與個人經濟狀態和個人養生觀念有關。

國醫堂「范氏長壽散」由天然藥物組成，源於自然、取材難得、成本極高、味道甘美、服用方便、無任何副作用。范教授提醒，小病及時治療、經濟條件好、願意將錢花在健康長壽上的長期服用者，使用效果最好。

紐約法拉盛「國醫堂」高級中醫治療診所，善於調理身體平衡以達延長壽命的目的。如患者有需要，歡迎親臨診所，「國醫堂」提供熱情而專業的諮詢和治療服務。地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354（紐約法拉盛王子街39-07王子大廈E4），電話：929-607-3738。

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