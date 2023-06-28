慶賀紐約市警督察吳銘恆晉升一星副警司，紐約中華總商會舉辦盛大晚會。

吳銘恆（Tommy Ng）發言感謝紐約中華總商會舉辦的慶祝會及社區僑領精英百忙中抽時間出席活動。

紐約中華總商會於6月22日（星期四）晚，在華埠舉辦了以「公共服務、優秀領導力、光榮認可」為主題的晚會，慶賀華人 社區熟悉的紐約市警督察吳銘恆榮升一星副警司。晚會由紐約中華總商會副董事長盧元龍及安良工商總會會長江雋嵐主持，政府要員、僑團領袖、商界精英應邀出席，嘉賓雲集、滿場喜慶。

吳銘恆（Tommy Ng）近期被晉升至一星副警司，任職皇后區北部警署Patrol Borough Queens North行政長官。他於1997年4月加入市警隊伍，至今已有26年之久，從警至今先後述職於法拉盛109分局、日落公園72分局以及華埠市警5分局這3個全市最大亞裔 社區，為亞裔社區所熟知。

吳銘恆有著與絕大多數移民 相似的經歷，他出生在香港，16歲隨家人移民美國。和很多移民一樣，初到美國時，吳銘恆也遇到語言、文化等方面的障礙，但不服輸的個性讓他迎難而上，在布魯克林完成兩年高中學習後就順利考入大學。

紐約中華總商會會長李國威說：「我們為吳銘恆感到驕傲。通過慶賀吳銘恒的成就，我們可以鼓勵華人，尤其是年輕的一代，以他為榜樣投身公共事務、努力工作、學習當領導、展開領導力、爭取被認同。只要有更多的華人被晉升，那我們的社會地位便自然而然地提升。」

宴會現場氣氛熱烈，警察局代理局長Edward Caban在現場深切感受到社區朋友對吳銘恆的支持和愛護。他說：「這不是吳銘恆副警司的第一次升職，相信也不會是最後一次。期待在各方努力下，社區的治安、經濟越來越好！」

吳銘恆說：「亞裔最瞭解亞裔的文化、傳統、需要，不管是移民背景還是語言障礙，都是我所經歷過的，所以我感同身受，這也是我一直鼓勵更多亞裔加入市警的原因，這樣才能夠更好地服務和保護亞裔社區。」

因為警員職業的特殊性，20多年來，吳銘恆與家人聚少離多。他續稱：「節假日期間大多都在執勤或時刻待命，一路走來少不了家人在背後的支持。儘管如此，若時光倒流讓我重選一次，我仍會選擇從警。對我來說，這已經不僅是一份工作，而是我會全身心投入的事業，幫助民眾、服務社區能夠帶給我成就感和滿足感。」為感謝紐約中華總商會舉辦的慶祝會及社區僑領精英百忙中抽時間出席活動，吳銘恆獻唱《朋友》來表達心中的感激之情，與現場嘉賓們合唱更是讓氣氛沸騰。