雙福超市法拉盛七月一日試營業 滿額送好禮 提供超大免費停車場

雙福超市法拉盛七月一日試營業，滿額送好禮，期待您的光臨！

位於法拉盛 大學點白石快速道路(Whitestone Expy)旁、交通局(DMV)對面的雙福超市法拉盛店，將於七月一日（週六）試營業。該超市由經驗豐富的管理團隊打造，提供大紐約僑胞最優質的服務和最合理的價格，物貨齊全繁多，無論是新鮮生猛的海鮮還是南北各地的雜貨，都能在該超市找到。雙福超市的蔬果每日新鮮採購，保證讓您吃得健康又放心，本次試營業提供酬賓優惠活動：凡於雙福超市法拉盛店購物滿額，就能獲得豐富的贈品，購買充值禮卡也有豐厚的優惠。雙福超市法拉盛店備有免費超大停車場，歡迎僑胞闔府前往享受購物的樂趣。

雙福超市總店位於艾姆赫斯特，是一家極具口碑的華人超市 ，疫情嚴竣時仍堅持全店開放，在艱難環境下讓僑胞以最實惠的價格獲得新鮮的蔬果、海鮮、肉類、雜貨等各種商品。當時雖開幕不足半年，但雙福超市同甘共苦、風雨共度的精神，使得其迅速竄紅於華人同胞的微信圈。雙福超市價廉物美的好口碑讓其他區域的僑胞們紛紛熱邀，希望其能就近再開門市，而華人僑胞集中的法拉盛則更為熱切。法拉盛市中心停車位緊張，為讓僑胞免受吃罰單之苦，雙福超市用心挑選開店地址，在擁有大型停車場、交通便捷的白石快速道路旁插旗設立法拉盛分店。僑胞不需奔波於交通繁忙的法拉盛，也不需為了停車時間而勞心勞力，走一趟法拉盛雙福超市就能輕鬆滿足日常生活所需。

全新的法拉盛雙福超市，佔地面積大、設計規劃精美，提供新鮮的蔬果、海鮮、肉類、雜貨等各種商品，並有大量停車位，方便您的停車需求。自七月一日至七月七日止，凡消費滿$58，送（可任選）：純脂煉乳一罐/或李錦記醬料一包/或黑楜椒一瓶/或白楜椒一瓶；消費滿$88，送（可任選）：日本牛乳蛋糕一包/或什錦餅干禮盒一盒；消費滿$98，送：玉米油(96oz)一瓶；滿$188，送：八象香米(22lb)一包；滿$288，送：玉米油(96oz)一瓶+八象香米(22lb)一包。多買多送，數量有限，送完即止！

雙福超市負責人表示，華人超市是社區的重要組成部分，提供了各種中國及亞洲其他地區的食品、生活用品和文化產品，讓華人能夠在異鄉享受家鄉的味道和氛圍。在美國，華人超市不僅是華人購物的場所，也是交流和聚會的場所。民眾們不僅可以在超市中找到熟悉和喜愛的食物，如米飯、麵條、豆腐、蔬菜 、水果、肉類、海鮮、調味料、點心、茶葉等，還可選購生活用品和文化產品，用熟悉的中文或其他方言與店員和顧客交談並分享彼此的故事和經驗，感受到一種親切和歸屬，是僑胞非常重要的去處。

雙福超市擁有經驗豐富的超市管理團隊，除了確保貨品新鮮、品質優良、價格合理外，服務人員更是親切有禮，絕對為您的購物享受加分。無論您是南方人還是北方人，雙福超市齊全、新鮮、多樣的瓜果蔬菜、游水海鮮、甜美肉品，以及種類繁多的各式南北雜貨、僑胞所喜愛的各類食材和特產等，一定讓你滿載而歸。全新法拉盛雙福超市地址：3125 DOWNING ST., FLUSHING, NY 11354，營業時間：上午7:30至晚上8:30，電話：718-888-9610，期待您的光臨！