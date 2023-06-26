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第20屆美國華裔小姐競選入圍決賽佳麗名單出爐

紐約訊

第20屆美國華裔小姐競選經過兩個多月來的全美招募工作，再經過嚴格的面試和審核，終於選出1 0位候選佳麗，日前在媒體前公開亮相。她們在踏上7月29日的決賽前，將會接受一連串賽前訓練，全力備戰，務求在決賽的舞臺上脫胎換骨，以最佳狀態來角逐冠軍寶座。

由美國華裔小姐選美會主辦，TVB (USA)、康州金神大賭場協辦，麗興恆生集團冠名贊助的《2023年美國華裔小姐競選》是美國一年一度的選美盛事，今年更邁進重要的20周年大慶，本屆選美號為「光輝廿載， 生生不息」。

經過初選入圍的10位決賽佳麗為：1號曹伶俐Lynlia Tso，出生於紐約，26歲；2號王韻甯Celine Wang ，出生於台灣/現居住紐約，25歲；3號李寶珊Ellery Lee，出生於紐約，24歲；4號何義楠Nancy He，深圳出生，現居住德州，17歲；5號劉曉菲Faye Liu，出生於廣東，現居住紐約，20歲；6號張婉婷Wanting Zhang，出生於北京/現居住華盛頓特區，23歲；7號黎康怡Kang Lai，出生於新澤西州，19歲；8號李莞然Ella Ri，出生於日本，現居住紐約，25歲；9號梁瀟Candice Liang，出生於檀香山Honolulu，26歲；10號張盈盈Rose Zhang，出生於康州，北京長大，現居紐約，21歲。

6月24日在紐約法拉盛的Tangram商場舉行入圍佳麗初次公開亮相，當天現場氣氛非常熱鬧，各入圍佳麗作出自我介紹，並回答主持人提出有關選美會歷史的問題，大家有趣互動，佳麗們對選美會20年來所發生的事件都能瞭如指掌，大家果然有備而來。

接著下來的活動是7月14日星期五在法拉盛禦庭舉行的佳麗才藝大比拼，各入圍佳麗將展示個人才藝，選出前三強名額，將會在決賽舞臺上爭奪最佳才藝小姐獎項。

今年決賽將會是在7月29日星期六晚上十一時半在康州金神大賭場宴會廳隆重舉行，香港及內地當紅小生鄭嘉穎擔任決賽的特別表演嘉賓

決賽當晚選美會特別邀請20年來的歷屆佳麗出席聚首一堂，齊齊參與美國華裔小姐競選的20周年的慶典，同時邀請第一屆冠軍劉美誼演唱歌曲並邀請歷屆佳麗上臺再展風采，而2016第十五屆美國華裔小姐冠軍及2017年國際中華小姐冠軍余思霆特別從香港回來美國聯同2007年第六屆美國華裔小姐季軍劉懿擔任決賽的司儀。20年來參加美國華裔小姐競選的佳麗再次同台演出，這是非常難能可貴的機會，是選美會歷史性震撼場面！

今年為隆重其事選美會籌備了很多精彩的節目，更特別邀請香港TVB「雙料視帝」現在香港及內地當紅小生鄭嘉穎擔任決賽的特別表演嘉賓，他當晚會和應屆的入圍佳麗同台演出，帥哥美女各展風采。決賽門票分別$168VIP、$128、$98與$68，購票可以致電（347）829-9929或（917）686-0866查詢，詳情可以上官網www.MissChinesePageant.com瀏覽。

今年10位美國華裔小姐競選入圍決賽佳麗與媒體見面。中為選美會三位負責人: 總裁何...
今年10位美國華裔小姐競選入圍決賽佳麗與媒體見面。中為選美會三位負責人: 總裁何嘉琦、首席執行官江謹輝、營運總監阮健華（左起）。
選美活動決賽地點和協辦單位康州金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑先生(中)到見...
選美活動決賽地點和協辦單位康州金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑先生(中)到見面會現場會為佳麗們打氣。

華裔 入圍 香港

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